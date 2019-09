Reggio Calabria: presentata la Società Pallavolo Saverio Macheda [FOTO]

6 Settembre 2019 11:35

Reggio Calabria: la presentazione della Società Pallavolo Saverio Macheda è stata ieri al Palazzo della Provincia

Entusiasmo e brio sono stati gli elementi che hanno animato la presentazione della Società Pallavolo Saverio Macheda ieri al Palazzo della Provincia della città.

La dirigenza nelle persone del Presidente Matteo Festa, dei fratelli Nino e Giovanni Mallamaci, di Roberta Iannolo e il Coach Pippo Pugliatti hanno illustrato il programma dell’attività agonistica della Società:

– Campionato di B2 femminile con un organico under 21 per favorire la crescita delle giovani atlete;

-Capionato 1° divisione;

– Under 18, under16, under14, under 13 e CAS.

Lo staff tecnico sarà guidato da Pippo Pugliatti con la collaborazione di Marcella Barone, Vittoria Malara, Rosi Vadalà e l’inossidabile Nuccio Vitetta alla cui guida verrà affidato il settore giovanile. Nuovo progetto interessante finalizzato alla crescita del settore giovanile è il sodalizio “Pallavolo2mari”: l’unione di tre società Pallavolo Saverio Macheda, San Lucido e Pallavolo Rossano.

Credere nei giovani non vuol dire completare i roster con i giovani ma scommettere su di loro a qualsiasi prezzo.

Valuta questo articolo