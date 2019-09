Reggio Calabria, i sindacati Cgil-Cisl-Uil aderiscono allo sciopero globale per il clima

25 Settembre 2019 21:31

Cgil-Cisl-Uil di Reggio Calabria aderiscono e partecipano alla manifestazione “Terzo Sciopero Studentesco Cittadino e Mondiale per il Clima”

Il movimento “Fridays for Future” ha promosso dal 20 al 27 settembre una settimana di iniziative di sensibilizzazione di tutta la popolazione sul tema dell’emergenza climatica. Una mobilitazione mondiale che culminerà venerdì 27 settembre nel terzo sciopero mondiale per il clima con manifestazioni in tutta Italia. Anche a Reggio Calabria non solo i giovani, gli studenti, le associazioni ma tutti i cittadini scenderanno in piazza per il diritto ad un futuro accessibile a chiunque; il diritto ad un lavoro sostenibile senza che ci sia il rischio di perderlo per una riconversione energetica errata; il diritto a cibo, acqua, aria e ad un territorio non inquinati. Per queste ragioni CGIL-CISL-UIL di Reggio Calabria aderiscono e partecipano alla manifestazione “Terzo Sciopero Studentesco Cittadino e Mondiale per il Clima” che si terrà venerdì 27 settembre a Reggio Calabria con concentramento ore 9.00 a piazza De Nava, corteo lungo il corso Garibaldi e arrivo a piazza Italia.

