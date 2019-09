Reggio Calabria, a Seminara un incontro sulle tecniche agronomiche per la produzione di Olio EVO di alta qualità

30 Settembre 2019 16:40

Seminara: grande partecipazione di un pubblico eterogeneo, composto da agricoltori, imprenditori oleari, frantoiani, agronomi e politici al seminario di approfondimento sulle “Tecniche agronomiche per la produzione di olio EVO di alta qualità”.

Si è tenuto a Seminara, nella sala del Consiglio Comunale, un seminario di approfondimento sulle “Tecniche agronomiche per la produzione di olio EVO di alta qualità”. La grande partecipazione di un pubblico eterogeneo, composto da agricoltori, imprenditori oleari, frantoiani, agronomi e politici, da un’idea plastica dell’interesse suscitato dall’argomento. L’evento è stato organizzato dall’ufficio di Palmi dall’ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria – in collaborazione con l’Ordine Provinciale degli Agronomi e Forestali e con il comune di Seminara. Il seminario si è articolato lungo due direttrici di approfondimento. Da una parte, ci sono state le relazioni degli agronomi Walter CRICRI, Antonio G. LAURO e Francesca GIUFFRE’ che hanno trattato in modo approfondito le questioni tecniche indispensabili per la produzione di Olio Extravergine di Qualità (EVO) analizzando le tematiche inerenti la fertilizzazione, la difesa antiparassitaria e gli apporti dei dottori agronomi nei processi evolutivi in campo agricolo.

L’altra direttrice di approfondimento ha riguardato gli aspetti sociali ed economici della olivicoltura comprensoriale ed è stata brillantemente trattata da una relazione dell’avv. Armando VENETO, illustre meridionalista studioso delle questioni politiche ed occupazionali del territorio, dal Sindaco ospitante Dott. Carmelo A. ARFUSO e dai numerosi interventi liberi del pubblico.Le conclusioni – effettuate dal dr agr Domenico SOLANO, responsabile del Centro di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.) operante in Palmi – hanno fatto sintesi tra le due tematiche trattate. Relazionando sulle correlazioni esistenti tra epoca e tipologia di raccolta delle olive e qualità dell’olio prodotto ed evidenziando la necessità di affrontare le moderne sfide – marketing, confezionamento e distribuzione – per concretizzare le grandi potenzialità del comparto olivicolo pianegiano.L’incontro è stata la prima parte di un percorso di approfondimento tematico sulle questioni attinenti la qualità oleicola e la sua valorizzazione. In questa prima tappa, dal punto di vista tecnico, sono state affrontate le questioni prettamente agricole (concimazione, difesa e raccolta ).

Nel prossimo incontro, che si terrà sabato 05 ottobre nel palazzo municipale di Oppido Mamertina, verranno trattate le questioni “industriali”, successive alla produzione delle olive (operazioni di frantoio, filtrazione, conservazione, packaging e distribuzione).Nel seminario di Oppido è prevista la partecipazione dei vertici regionali dell’agricoltura calabrese, dr agr. Giacomo GIOVINAZZO, Dirigente Generale – Dipartimento Agricoltura Calabria – e del dr agr. Bruno MAIOLO – Direttore Generale ARSAC.Il titolo del seminario “Olio E.V.O. di qualità – DAL CAMPO AL CONSUMO” – preannuncia che si tratterà di un’importante occasione per discutere dei problemi di un settore vitale per lo sviluppo dei territori, con evidenti ripercussioni sulla crescita economica ed occupazionale in tutta la regione.

Valuta questo articolo