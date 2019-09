Reggio Calabria: ritorna il salotto culturale dell’associazione Rhegium Urbis antiqua 1908

10 Settembre 2019 14:45

Reggio Calabria: ritorna per il secondo anno consecutivo il salotto culturale dell’associazione Rhegium Urbis antiqua 1908

Ritorna per il secondo anno consecutivo, il salotto culturale dell’associazione Rhegium Urbis antiqua 1908. Alle ore 18:00, all’interno dell’evento Rhegium in Festa, che inizierà alle ore 8:00 del 15 settembre, con stand di artigianato, antiquariato e collezionismo, illustri ospiti parleranno del tema “il nostro mare, la sua salvaguardia, il recupero di reperti storici e la loro valorizzazione per attrattiva turistica con l’intervento di autorità ed esperti del settore.

Come graditi ospiti del salotto culturale, il Prof. Daniele Catrizio che presenterà il libro “il Cammino degli Eroi e il Dott. Carmelo Covani che presenterà il suo libro “Albo D’oro”. Al termine del salotto, l’orrmai noto riconoscimento R.U.A., giunto alla 10 ª edizione, che omaggerà un illustre cittadino che nell’ultimo anno si è distinto per amore e dedizione verso la città di Reggio Calabria. Non mancherà il divertimento per bambini, con gonfiabile e musica la mattina e intrattenimento nel pomeriggio durante il salotto culturale, al termine del quale, ci sarà musica live che allieterà la serata fino alle ore 23:00.

