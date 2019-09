11 Settembre 2019 10:23

Reggio Calabria: l’uomo è stato ritrovato questa notte a Villa San Giovanni

E’ stato ritrovato questa notte all’1 alla stazione di Villa San Giovanni il 74enne Giuseppe Fontana che dalle ore 13 di ieri aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dall’abitazione sita a Vito zona collinare di Reggio Calabria, lasciando un biglietto al figlio in cui annunciava il suicidio. L’uomo soffre di depressione. Per fortuna è stato ritrovato e sta bene come comunicano i familiari a StrettoWeb.

Valuta questo articolo