Reggio Calabria: decisivo passo in avanti verso la ristrutturazione della scuola Ibico, pronto progetto da 1,6 milioni

Reggio Calabria: il settore Lavori pubblici del Comune ha depositato il Progetto per la ristrutturazione della scuola media Ibico situata nel popoloso quartiere di Santa Caterina

La città è più vicina a riottenere un ‘classico’ avamposto dell’istruzione sul territorio per molte generazioni di reggini.

Su input del sindaco Giuseppe Falcomatà e del consigliere comunale delegato all’Edilizia scolastica Nicola Paris, il settore Lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria (dirigente, Demetrio Beatino) ha depositato negli uffici del Genio civile il Progetto strutturale per la ristrutturazione della scuola media “Ibico”, situata nella zona Nord di Reggio Calabria, nel popoloso quartiere di Santa Caterina.

La “Ibico” è chiusa dal 2012 per problemi d’agibilità. Ottenuto dall’amministrazione Falcomatà un cofinanziamento del Miur per una cifra complessiva pari a 1,6 milioni di euro, adesso sarà possibile ristrutturare la scuola.

Nella procedura per riportare la “Ibico” a nuova vita, adesso tocca al Genio civile. L’amministrazione Falcomatà spera di poter restituire al più presto alla città questo storico plesso scolastico, ubicato peraltro in uno dei quartieri cittadini col maggior numero di residenti.

