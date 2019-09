Reggio Calabria, i raccapriccianti retroscena della rapina nel sottopasso del Tempietto: vittima adescata da 2 prostitute [NOMI e DETTAGLI]

13 Settembre 2019 00:16

Reggio Calabria, tutti i dettagli sulla convalida dell’arresto delle due prostitute che hanno ingannato un cliente rapinandolo con due complici

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, dr.ssa Caterina Catalano, ha convalidato l’arresto di Saveria Calarco, 57enne di Santo Stefano in Aspromonte, e Amalia Benavides, 39enne di Cuba. Le due donne si trovano presso la Casa Circondariale di San Pietro, a Reggio Calabria, dopo che sono state beccate in flagranza a commettere reati gravissimi: rapina propria ed impropria e lesioni personali, con le aggravanti dell’uso dell’arma, dalla minorata difesa, dalle più persone riunite.

I fatti

Le due donne, Saveria Calarco di 57 anni e la cubana Amalia Benavides di 39 anni, difese rispettivamente da Mariateresa e Demetrio Pratticò (legali di fiducia) la prima, e da Angela Scopelliti (legale d’ufficio) la seconda, in concorso tra loro e con due soggetti in corso di identificazione, hanno agito per procurarsi un ingiusto profitto in modo criminale. Le donne, infatti, nel primo pomeriggio di domenica 1 settembre, hanno indotto un uomo, reggino di 60 anni, a seguirle all’interno del sottopasso del Lungomare di Reggio Calabria (il tratto di strada che collega la via Marina al Tempietto, adesso chiuso dalla Polizia Municipale come si può osservare nelle immagini a corredo dell’articolo) per consumare un rapporto sessuale a pagamento con la Benavides per la somma di 25 euro (di cui 20€ consegnati alla Benavides e 5€ alla Calarco). Arrivati nel sottopasso, la Benavides ha abbassato i pantaloni della vittima quando sono arrivati due soggetti non identificati che, con minacce e violenze, si sono avventati sull’uomo brandendo due coltelli e minacciando di ucciderlo se non avesse consegnato tutto il denaro in suo possesso. Successivamente i due energumeni l’hanno sbattuto contro il muro premendogli con forza un coltello alla gola, e gli hanno rubato 250 euro e due pacchetti di sigarette, percuotendolo con calci e pugni prima di allontanarsi.

Il Giudice ha convalidato l’arresto delle due donne con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone riunite ed all’interno di un luogo tale da ostacolare la pubblica e privata difesa, cagionando lesioni personali alla vittima che ha riportato escoriazioni al collo e agli arti superiori.

Il testimone e l’intervento delle Forze dell’Ordine

Intanto un ragazzo di 23 che anni aveva casualmente assistito alla scena perchè stava transitando in bicicletta nel sottopasso, è corso nella vicina Questura dove ha segnalato tutto alla Polizia, precisando che uno degli uomini protagonisti dell’aggressione parlava amichevolmente con le due donne evidentemente complici.

La vittima, intanto, dopo essersi ripreso dalle botte e rivestito, è uscito dal tunnel e ha incontrato dapprima il testimone, che lo tranquillizzava riferendogli dell’imminente arrivo della Polizia da lui stesso chiamata, successivamente alcuni Carabinieri in borghese che si trovavano in zona. Il malcapitato ha riferito di essere stato chiamato da una donna seduta su una panchina di piazza Garibaldi insieme a un’altra donna di colore e a due ragazzi a suo parere rumeni, mentre si dirigeva verso la fermata dell’autobus della stazione Centrale. In quel momento la donna di colore gli offriva un rapporto sessuale a pagamento per 20 euro all’interno del sottopasso del Tempietto, e lui accettava pagando la cifra pattuita alla donna cubana e altri 5€ alla donna italiana che l’aveva chiamato. I tre, così, si incamminavano verso il sottopasso mentre i due “presunti” rumeni rimanevano seduti nella panchina. Arrivati nel sottopasso, la donna italiana rimaneva fuori mentre la cubana invitava l’uomo a spogliarsi dei pantaloni e si inginocchiava davanti a lui abbassandoglieli per un rapporto orale. A quel punto, la vittima ha sentito il rumore di bottiglie rotte, la donna cubana è scappata e sono arrivati i due ragazzi della panchina che si sono avventati contro di lui minacciando di ucciderlo. I due malfattori gli hanno provocato diverse ferite rubandogli i soldi e le sigarette, urlandogli “lo sapevi che quella era la mia ragazza”.

Gli agenti e i militari, dando il pieno supporto alla vittima, hanno chiamato i soccorritori del 118 che hanno visitato l’uomo diagnosticandogli evidenti escoriazioni al collo e agli arti superiori. La vittima, viste le condizioni di scarsa illuminazione del sottopasso, ha descritto i due aggressori in modo sommario. Indicazioni più utili sono arrivate dal testimone, che li ha descritti scuri di carnagione. Sia la vittima che il testimone aggiungevano che le due donne erano abituali frequentatrici di piazza Garibaldi, così tutti insieme sono arrivati proprio nella piazza della stazione dove vittima e testimone le hanno riconosciute.

L’interrogatorio delle due donne

All’udienza di convalida, le indagate hanno risposto alle domande del Giudice, ma entrambe hanno reso dichiarazioni inverosimili e contraddittorie, anche reciprocamente, sostenendo di essere estranee alla rapina e di non conoscere i due soggetti che hanno aggredito la vittima.

La Benavides, sentita con l’ausilio dell’interprete, ha riferito che quel giorno, mentre si trovava seduta su una panchina di Piazza Garibaldi insieme alla donna italiana, questa le aveva presentato un “suo cugino” (la vittima), perché avesse un rapporto “orale” con lui. Giunti nel sottopasso e completato “il lavoro”, la Benavides sostiene di essersi avviata tranquillamente verso l’uscita, di non avere notato nessuno (né i due malviventi, né il giovane in bicicletta) e nulla di strano, e di essere tornata nella piazza, insieme all’amica con cui era rimasta seduta sulla solita panchina, fino all’arrivo degli agenti di Polizia. Interpellata, poi, sulla presenza dei due individui, ha riferito che si trattava di amici “fidanzatini” dell’amica, con i quali quest’ultima si intratteneva mentre lei si era appartata nel tunnel con il “cugino”.

La Calarco, invece, ha riferito, che, mentre si trovava seduta in Piazza Garibaldi, aveva incontrato un suo “cugino” a cui aveva chiesto 50 euro; questi aveva risposto di non averne, dandogliene solo 5 a titolo di elemosina, e si era avvicinato all’amica cubana per chiederle un rapporto “orale”, per il quale i due si erano accordati per 20 euro. A suo dire, la cubana aveva chiesto alla donna di accompagnarla fino all’esterno del tunnel perché aveva paura del “cugino”. La donna ha raccontato che mentre aspettava il ritorno della coppia, sono sopraggiunti di corsa – diretti nel tunnel – due uomini (che non aveva mai visto prima, pur essendo inspiegabilmente riuscita a distinguerne la nazionalità, “un tunisino con il cappellino bianco e un marocchino”), che l’avevano urtata e fatta cadere a terra col braccio sinistro; poco dopo, la donna cubana, spaventata e tremante, era tornata sostenendo che i due erano andati a difenderla avendo intimato all’uomo di lasciarla stare (“lascia stare la mia ragazza”); quindi, le due donne sono tornate nella piazza.

Evidenti sono le incongruenze dei racconti e alla luce delle risultanze evidenziate negli atti stilati dalla P.G. nell’immediatezza dell’arresto – emergenti dal contenuto dell’intero fascicolo di indagine (l’informativa di reato redatta dal personale dell’UPGSP della Questura di Reggio Calabria, il verbale di arresto, le annotazioni di p.g. dei Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile, i verbali di perquisizione e sequestro, le dichiarazioni rese dalla vittima e le s.i. del testimone) -, nonché delle dichiarazioni rese dalle indagate in sede di interrogatorio di garanzia. Il Giudice ha così riscontrato la presenza di seri e gravi indizi di colpevolezza a carico delle indagate in ordine ai reati loro provvisoriamente contestati.

Di fondamentale importanza indiziaria si reputano le dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla vittima, in sede di denuncia querela.

Il testo della denuncia della vittima

“Intorno alle ore 15,00 circa, tornavo dalla farmacia centrale di piazza Duomo e scendevo alla stazione centrale per prendere il pullman per rientrare a casa. All’improvviso una donna italiana mi chiamava dicendomi “cugino dove vai” gli rispondevo a casa, premetto che lei era seduta su una panchina insieme ad altre tre persone, una donna di colore e due ragazzi sui 25- 26 anni probabilmente rumeni che conversavano tra di loro. La donna di colore si rivolgeva a me dicendomi se vuoi venire sotto la galleria a fare l’amore mi prendo 20 euro, a questo punto accettavo e prendevo dalla tasca 25 euro che davo 20 alla donna di colore mentre gli altri cinque li davo all’altra. Dopo un po’ ci siamo incamminati verso il sottopassaggio, la donna italiana seguiva dietro mentre gli uomini rimanevano fermi a piazza Garibaldi. Giunti sotto la galleria mentre la donna di colore entrava con me, l’altra che ci aveva seguito rimaneva fuori il tunnel. Sotto la galleria la donna mi diceva che doveva fare la pipì e si allontanava di poco, tornava subito e mi intimava “dai veloce calati i pantaloni” e si metteva in ginocchio per un rapporto orale. Quindi senza aspettare, attaccata a me mi scendeva i pantaloni, immediatamente a questa fase, sentivo dietro di me come la rottura di bottiglie, lei si alzava e scappava fuori dal tunnel seguita dall’altra. Sono rimasto con i pantaloni abbassati e subito giungevano i due ragazzi che avevo visto prima insieme alle due donne sulla panchina, che si avventavano contro dì me, impugnavano entrambi un coltello e con gli stessi mi minacciavano intimandomi di consegnargli tutti i soldi. Mi stringevano contro il muro e mi puntavano i coltelli sulla gola tanto da farmi male continuando a minacciarmi che mi avrebbero ammazzato se non gli consegnavo tutti i soldi. Mentre ero bloccato contro il muro da entrambi, uno di loro mi frugava dentro le tasche e sempre sotto la minaccia delle armi mi rubava 250 euro che custodivo all’interno della tasca posteriore. Inoltre mi rubavano pure due pacchetti di sigarette, scappando subito dopo verso il mare dopo avermi colpito con calci. Prima di lasciarmi, uno di loro mi ha detto “lo sapevi che quella era la mia ragazza”, io intimorito gli rispondevo che no, non lo sapevo. Mentre ero trattenuto contro il muro vedevo passare un ragazzo con una bici che credo abbia sentito le minacce che mi rivolgevano, ma si allontanava subito transitando di corsa. Appena i miei assalitori si allontanavano, mi alzavo i pantaloni e uscivo dal tunnel quasi stordito trovando fuori il ragazzo che poco prima era passato con la bicicletta che mi diceva “ho visto e sentito tutto ed ho chiamato la Polizia aspetta qui che sta arrivando una pattuglia”. Infatti poco dopo giungeva una Volante della Polizia ma qualche minuto prima del loro arrivo si avvicinavano quattro persone che si mettevano a parlare con il ragazzo con la bicicletta, ho saputo all’arrivo della Polizia che erano quattro carabinieri in borghese. Ho raccontato l’accaduto agli Agenti intervenuti e gli stessi – viste le mie condizioni – facevano giungere sul luogo un’ambulanza del 118 che dopo avermi visitato mi refertavano per aggressione con evidenti escoriazioni (collo cd arti superiori ) rif. da arma da taglio (collo). Sono sicuro che i quattro fossero in sintonia in quanto quando ci siamo accordati per andare sotto il tunnel per consumare il rapporto la donna di colore chiamava l’altra dicendogli “che fai, vieni?” mentre lei intanto si baciava con uno dei due sussurrandogli qualcosa all’orecchio, e si davano cenni di intesa, fatto che in se’ aveva generato già in me una preoccupazione, comunque decidevo di andare lo stesso; durante il tragitto notavo la donna che era vicino a me che si girava per controllare se l’altra arrivava. La donna che mi ha chiamato è biondina, magra, alta circa 155 cm e aveva un livido sul volto non ricordo se a destra o a sinistra; era vestita con un pantalone a mezza gamba e un top di colore verde. L’altra era di colore, capelli lunghi e mossi, alta circa 160 cm, vestita con abiti scuri. Voglio aggiungere che nei giorni precedenti avevo avuto modo di notare i quattro in piazza Garibaldi sempre insieme visto che è un luogo da me frequentato. Subito dopo mi portavo in Questura per sporgere denuncia dell’accaduto. Non sono in grado di indicare se sul luogo vi siano sistemi di video sorveglianza”.

Le dichiarazioni del testimone

Il narrato della vittima, che ha provveduto a ricostruire l’intera dinamica degli accadimenti in termini coerenti e logici ed a descrivere dettagliatamente persone, tempi e luoghi, riconoscendo peraltro le indagate, è perfettamente riscontrato da quanto riferito dal giovane testimone, che stava attraversando il sottopassaggio a bordo della sua bicicletta nei frangenti in cui si consumava all’aggressione; egli aveva modo di assistere in diretta ai fatti ed aveva allertato subito la Polizia: “nel pomeriggio odierno intorno le ore 15 mentre percorrevo il sottopassaggio, a bordo della mia bicicletta, che collega Largo Missori con via delle Mura Greche notavo un signore in compagnia di due donne che interloquivano fra loro. Al mio ritorno, dopo qualche minuto, notavo l’uomo in questione bloccato con le spalle al muro da due soggetti di sesso maschile di cui uno lo bloccava tenendolo dal braccio e l’altro lo minacciava puntandogli un coltello alla gola. Voglio precisare che il soggetto che bloccava l’uomo parlava amichevolmente con le due donne presenti in loco. Vista la gravità del fatto mi allontanavo rapidamente temendo per la mia incolumità e mi dirigevo immediatamente presso la vicina Questura. Subito dopo l’intervento degli agenti fornivo una descrizione dettagliata dei quattro soggetti, nello specifico, ricordavo che le donne presenti sono frequentatrici abituali di Piazza Garibaldi, pertanto accompagnavo gli agenti presso la suddetta piazza ove riconoscevo e indicavo le due donne”.

Le motivazioni della scelta del Giudice che ha convalidato l’arresto

Sia la persona offesa che il testimone oculare con certezza concordano in ordine alla compresenza qualificata — sintomatica di un previo concerto, una complicità, un agire concordato finalizzato alla realizzazione dell’azione predatoria – dei quattro soggetti, le due donne arrestate ed i due uomini rimasti ignoti, tanto a Piazza Garibaldi, dove avvenivano le fasi prodromiche all’aggressione – la scelta, l’abboccamento con la vittima ideale (un uomo solo ed anziano) e la contrattazione con la stessa – che all’interno del sottopassaggio, dove l’uomo si rendeva disponibile ad essere condotto per consumare il rapporto mercenario e si era perpetrata la proditoria aggressione da parte dei complici sopraggiunti.

L’aggressione è stata compiuta in una situazione di massimo imbarazzo per la vittima, quando aveva i pantaloni abbassati, nel momento in cui erano azzerate le minime difese che l’uomo avrebbe potuto attuare.

Pertanto, la lettura complessiva delle risultanze investigative dimostra come le due donne abbiano agito, in concorso morale e materiale, con i due uomini allo stato non identificati, in compagnia dei quali si trovavano (e con cui erano solite accompagnarsi) e che sopraggiungevano nel tunnel a rapinare la vittima del danaro e delle sigarette di cui era in possesso, approfittando della situazione di isolamento e minorata difesa in cui lo stesso era stato posto dalle complici, minacciandolo, depredandolo e malmenandolo. Le donne procacciavano e prendevano contatti con il malcapitato cliente, e la loro posizione è aggravate per i precedenti penali e di polizia di entrambe, arrestate in primis per la loro la spiccata pericolosità sociale, il loro gravitare nei circuiti di degrado e di criminalità che notoriamente connotano le frequentazioni di Piazza Garibaldi, evidenziando in modo chiaro e palese il concreto ed attuale pericolo che, se libere, possano commettere ulteriori reati della stessa specie ovvero con l’uso di armi o con violenza alla persona, proprio come avvenuto; senza contare che le modalità dei fatti scontano una sicura professionalità ed un modus operandi collaudato da parte dei malviventi, avvezzi a sfruttare gli appetiti sessuali dei malcapitati, spesso anziani, pensionati, da ridurre in condizioni di minorata difesa e quindi rapinare (o eventualmente ricattare).

Sussistono, infine, per la Benavides, anche ulteriori esigenze cautelari, in quanto vi è il concreto pericolo che la prevenuta, straniera senza dimora fissa, già inottemperante ad un provvedimento di rimpatrio, se lasciata in libertà, si dia alla fuga, in ragione della gravità dei delitti contestati, oltre che del fatto che essendo cittadina straniera sarebbe in grado di dileguarsi facilmente.

Il carcere, secondo il Giudice, rappresenta in questo caso l’unica misura idonea a garantire le esigenze cautelari, non palesandosi, in atto, nessuna altra misura adeguata alla tutela delle stesse, considerando la già segnalata gravità dei fatti e la negativa personalità delle due donne, essendo la Benavides priva di dimora fissa e di domicilio e la Calarco pluripregiudicata per il reato di evasione, ragioni che rendono, allo stato, impraticabile anche solo astrattamente la concessione degli arresti domiciliari.

Il Giudice ha anche specificato che è altissimo il pericolo di inquinamento probatorio, ossia il rischio che le indagate, se libere, possano influire negativamente sullo sviluppo delle indagini, con pressioni o intimidazioni e tenendo conto del fatto che i complici, sulla cui identità le arrestate hanno reso dichiarazioni palesemente inverosimili oltre che smentite dagli esiti delle indagini, si sono dati alla fuga e sono allo stato in fase di identificazione. Il Giudice ha concluso l’ordinanza specificando che per la gravità del reato e vista l’entità della pena in astratto prevista, in caso di eventuale condanna, non appare che possa essere concesso alle indagate il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Giova precisare come Saveria Calarco, era stata già arrestata 13 anni fa per “associazione a delinquere, estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, accusata di incassare somme di danaro per fare alloggiare gruppetti di immigrati clandestini nel rudere della Caserma Duca D’Aosta, sulle colline del centro di Reggio Calabria.

