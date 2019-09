Reggio Calabria: al via il progetto “Dna Wellness invecchiare in salute”

19 Settembre 2019 21:26

Reggio Calabria: l’Associazione Giada medical ODV si rimette in gioco con un nuovo progetto dal titolo “Dna Wellness invecchiare in salute”

L’Associazione Giada medical ODV si rimette in gioco con un nuovo progetto dal titolo “Dna Wellness invecchiare in salute” che verrà presentato presso la sede legale della stessa sita in Via Vico Bolani I n. 49 Pellaro, sabato 21 Settembre alle ore 10:30 e che partirà dal primo ottobre. Considerata l’alta incidenza delle patologie metaboliche e della sindrome ipocinetica consistente nella ridotta o assente autonomia nel movimento, è stata del tutto spontanea la proposta del presidente dell’Associazione Giada Medical ODV, Gianpaolo Minniti , nel voler lanciare un progetto mirato a prevenire o ridurre gli effetti delle malattie legate alla carenza di attività fisica e alle scorrette abitudini alimentari. Il progetto “DNA Wellness invecchiare in salute” dà la possibilità alle persone di qualsiasi età di partecipare a corsi di ginnastica finalizzata al benessere, yoga terapia e ginnastica su bike stazionaria con profili a basso impatto per migliorare la qualità della vita per il raggiungimento di benefici sia fisici che psicologici. Il Team è costituito da una équipe multidisciplinare, composta da un medico endocrinologo, da un nutrizionista, da uno psicologo e da operatori tecnico/sportivi iscritti regolarmente all’albo Nazionale CONI e da esperti nei vari settori del progetto. Da oggi invecchiare in salute si può in quanto non è questione di fortuna ma di scelte.

Valuta questo articolo