Reggio Calabria: venerdì a Palazzo Campanella la presentazione del progetto europeo “SENpower”

25 Settembre 2019 17:29

Reggio Calabria, il 27 settembre, alle ore 11, nella sala Monteleone di Palazzo Campanella, la presentazione del progetto europeo “SENpower” finanziato dal programma Erasmus dell’Unione europea

La presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Cinzia Nava, parteciperà, venerdì prossimo, 27 settembre, alle ore 11, nella sala Monteleone di Palazzo Campanella, alla presentazione del progetto europeo “SENpower” finanziato dal programma Erasmus dell’Unione europea. “Il progetto, avviato il primo ottobre 2017, si concluderà nell’autunno del 2019 ed ha come obiettivo principale- spiega Cinzia Nava- quello di formare soggetti con bisogni educativi speciali, avvicinandoli soprattutto al mondo dell’imprenditoria. In questo modo, sviluppando e mettendo a disposizione di insegnanti e educatori strumenti specifici, potranno acquisire nuove competenze utili sia in ambito professionale che di inclusione sociale”.

