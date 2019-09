Reggio Calabria: questa sera la presentazione ufficiale del Cataforio Calcio A5

12 Settembre 2019 13:09

Reggio Calabria: il Cataforio apre ufficialmente i battenti per la stagione 2019-2020 e lo fa presso la splendida location dell’Hotel Eubea dove avverrà la presentazione della squadra

Il Cataforio apre ufficialmente i battenti per la stagione 2019-2020 e lo fa presso la splendida location dell’Hotel Eubea dove avverrà la presentazione della squadra e di tutti i programmi stagionali che spazieranno dal campionato di Serie A2, ai campionati giovanili e femminili, oltre la scuola calcio. Un appuntamento da non perder dopo del quale è previsto anche un aperitivo. L’appuntamento alle ore 18:30

Ieri intanto si è disputata l’amichevole contro la Maestrelli. Vittoria senza troppi intoppi per il Cataforio che ha schierato per poco tempo Atkinson ed ha lasciato a totale risposo Creaco. Positivissimo Martino ben supportato da Scopelliti. Per la cronaca il punteggio finale è stato di 6-0 con i gol di Martino, Giriolo che precedono le doppiette di Labate e capitan Cilione.

