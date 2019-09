Reggio Calabria, il Postulatore Avv. Nicola Giampaolo visita la città: tante attività di beneficenza “secondo lo spirito del vangelo” [DETTAGLI]

6 Settembre 2019 17:50

Reggio Calabria: il Postulatore Avv. Nicola Giampaolo ha visitato alcune realtà di case famiglie per bambini con disagi reggine

Nella giornata del 4 settembre di passaggio a Reggio Calabria il Postulatore Avv. Nicola Giampaolo accreditato presso la Santa Sede, titolare della Causa del Servo di Dio Aldo Moro ha visitato alcune realtà di case famiglie per bambini con disagi reggine. Durante la visita ha accolto le istanze e i bisogni dei bambini rendendosi immediatamente disponibile a fare recapitare in tempi rapidi un importante quantitativo di viveri frutto di donazioni di note Ditte pugliesi.

Durante il soggiorno in Città è stato ospite dell’Avv. Nino Aloi noto professionista reggino e responsabile dei Cavalieri Templari della Pietà del Pellicano col quale ha avuto l’occasione di un incontro e confronto sulle tematiche del volontariato in favore dei minori nell’ambito del progetto Dare senza Ricevere. Sono state approfondite tematiche importanti quali l’impegno dei cittadini nel sociale senza filtri burocratici ed è stata sottolineata la grande disponibilità della gente del Sud è soprattutto calabrese a donare senza la necessità di un riscontro ma per puro spirito solidale e di carità Cristina secondo lo spirito del Vangelo. L incontro è avvenuto presso i locali del noto locale reggino Caffè Napoli che ha messo a disposizione i locali e offerto un rinfresco a cura della signora Anna sempre sensibile verso le opere di solidarietà in favore dei bisognosi.

Valuta questo articolo