Reggio Calabria, Polizia Municipale accerta pesanti abusi alla “Fiera del Libro” del Lungomare dopo l’articolo di StrettoWeb: disposto lo sgombero, inflitte sanzioni pecuniarie e amministrative

9 Settembre 2019 23:29

Reggio Calabria, sgomberata la “Fiera del Libro” abusiva sul Lungomare di Reggio Calabria

L’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, Nino Zimbalatti, dopo aver letto l’articolo pubblicato su StrettoWeb poche ore fa, ha sollecitato il Comandante della Polizia Municipale Zucco ad accertare eventuali abusi per la “Fiera del Libro” che si trova da diversi mesi nel cuore del Lungomare della città, a pochi metri dalla Rosa dei Venti, con un enorme stand di 40 metri in cui venivano venduti libri – evidentemente – in modo scorretto. La Polizia Municipale, infatti, ha documentato la vendita non autorizzata di libri: la concessione comunale era esclusivamente per esposizione, e per giunta già scaduta nella tempistica. Oggi pomeriggio, così, gli agenti sono intervenuti sanzionando i titolari che avevano trasformato una breve esposizione libraria in un centro di libera vendita a prezzo ridotto di libri di vario genere, creando concorrenza sleale a danno delle librerie autorizzate della nostra città. Oltre alle relative sanzioni pecuniarie e amministrative, su direttiva del comandante Zucco è stato imposto lo sgombero dello stand trasmettendone comunicazione al settore competente. Già stasera lo stand è chiuso.

L’assessore Zimbalatti, commentando la notizia ai microfoni di StrettoWeb, sottolinea l’importanza del “lavoro di squadra” per affrontare e risolvere i problemi della città anche con il contributo della stampa. L’assessore sottolinea l’impegno per un percorso di ripristino della legalità nel rispetto delle norme vigenti.

