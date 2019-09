11 Settembre 2019 09:10

Palmi: l’Istituto “Pizi” è l’unico autorizzato nella provincia di Reggio Calabria a far partire il percorso di Biologia con curvatura Biomedica, dopo la scuola capofila del “Da Vinci”

Oggi, 11 Settembre 2019 alle ore 17.00 nell’Auditorium dell’I.I.S.“N.Pizi” di Palmi (RC) si terrà la Conferenza Stampa per la presentazione del Percorso di Potenziamento “Biologia con curvatura Biomedica”. Si sottolinea l’importanza dell’evento in quanto l’Istituto “Pizi” è l’unico autorizzato nella provincia di Reggio Calabria a far partire il percorso di Biologia con curvatura Biomedica, dopo la scuola capofila del “Da Vinci” di Reggio Calabria.

