Reggio Calabria, domani a palazzo Campanella l’International Space Forum. Irto: “le sfide del futuro nel cuore del Mediterraneo”

4 Settembre 2019 17:26

Reggio Calabria: Palazzo Tommaso Campanella ospiterà domattina il quarto “International Space Forum”

Palazzo Tommaso Campanella ospiterà domattina il quarto “International Space Forum”, il vertice di livello ministeriale che vedrà confluire nell’aula del Consiglio regionale della Calabria oltre cento rappresentanti dei governi del Mediterraneo, delle università, delle agenzie spaziali e di diversi organismi internazionali. Ad aprire i lavori del forum sarà il saluto istituzionale del presidente dell’Assemblea legislativa calabrese, Nicola Irto, che alla vigilia dell’incontro si dice “onorato di poter accogliere in Calabria una prestigiosa platea di autorità internazionali, che potranno finalmente conoscere il vasto patrimonio naturalistico, archeologico, artistico e culturale della nostra regione”.

“Guardiamo al Mediterraneo con attenzione e fiducia – prosegue Irto – nella consapevolezza che quest’area costituisce uno dei quadranti cruciali per le sorti del pianeta per ragioni geografiche, politiche, economiche ed antropologiche, alla luce del proprio ruolo di cerniera tra l’Europa, l’Africa e l’Asia. In questo quadro, assumono particolare valore i contenuti del Forum riguardo alle politiche spaziali, che assolvono a delicate funzioni e a interessi strategici delle nazioni, e che possono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dell’umanità”.

Il presidente del Consiglio regionale rivolge un particolare ringraziamento “all’Università Mediterranea, con il magnifico rettore Marcello Zimbone, che auspico, assieme agli altri atenei calabresi, possa svolgere una funzione sempre più importante in questo campo della ricerca, esaltando la propria vocazione geografica di apertura verso il ‘Mare nostrum’. Ed è motivo di particolare soddisfazione – prosegue Nicola Irto – registrare come all’interno dello IAF, la Federazione astronautica internazionale, il ruolo di vicepresidente sia ricoperto da Gabriella Arrigo, una grande personalità reggina, responsabile delle relazioni internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana. A lei va la mia profonda gratitudine per il prestigio che conferisce con il proprio lavoro alla comunità calabrese e all’Italia nel mondo”. Irto conclude: “Sono certo che il Forum raggiungerà i propri obiettivi e contribuirà a muovere un altro passo in direzione del pieno coinvolgimento delle università e del mondo della ricerca verso le sfide e le opportunità legate allo spazio, la grande frontiera del futuro dell’umanità”. I lavori del forum prenderanno il via alle ore 9.30 nell’aula consiliare di palazzo Tommaso Campanella e proseguiranno fino al pomeriggio; alle 13 è prevista una conferenza stampa nella sala “Giuditta Levato”.​

