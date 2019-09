Reggio Calabria: il ricordo dei nipoti di Nonna Giulia morta 5 anni fa a 108 anni 

6 Settembre 2019 17:30

Reggio Calabria: a 5 anni dalla scomparsa, i nipoti di Nonna Giulia la ricordano con una toccante lettera

La toccante lettera dei nipoti di Nonna Giulia scomparsa a 108 anni 5 anni fa a Reggio Calabria. Ecco il testo integrale: “108 anni insieme un soffio, appena un lustro senza te..un’eternità! È ancora vivissimo in noi, l’eco della tua voce, che attraverso i suoi pronti, rituali ed eterni commenti, accompagnavano inesorabili ogni attimo, il nostro parlare quotidiano (condito dalle generali conseguenti e fragorose risate) che puntuali però, continuiamo spontaneamente a ripetere, nella certezza che tu lo farai ancora insieme a noi, anzi che ci preceda pronta e veloce come sempre da qualche splendido angolo di cielo! Grazie nonna per l’immensa saggezza, gli insegnamenti, il buonumore (nonostante il tuo dilaniante dolore) che hai continuato fino in fondo..a donarci! Ciao Nonna…anzi come ormai dicevano tutti..Ciao Super Nonna Giulia!!!”

