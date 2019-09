Reggio Calabria, il Movimento Reggini Indignati lancia Pietro Marra come candidato a Sindaco

7 Settembre 2019 12:55

Reggio Calabria, Leonardo: “siamo convinti di poter fare molto meglio e dare un sostegno sia programmatico che elettorale a Pietro Marra come candidato sindaco perché no di tutto il centro destra sia civico che politico”

“Con la discesa in campo del Presidente del M.A.P. (Movimento Autonomo Popolare) Pietro Marra a candidato sindaco, lanciata dall’associazione di volontariato “Forza Reggio”, si apre in anticipo la campagna elettorale che al momento vede uscire allo scoperto anche Giuseppe Bombino e Angela Marcianò, da tempo nomi circolanti negli ambienti politici reggini. Da Presidente del Movimento Reggini Indignati già nel 2014 avevamo tentato la candidatura con un nostro candidato sindaco, purtroppo andata male, ma adesso con molta più esperienza alle spalle e con il nuovo Movimento “La buona politica” siamo convinti di poter fare molto meglio e dare un sostegno sia programmatico che elettorale a Pietro Marra come candidato sindaco perché no di tutto il centro destra sia civico che politico”, è quanto scrive in una nota Giuseppe Leonardo, Presidente del Movimento Reggini Indignati.

“Se cosi non fosse, siamo pronti a sostenerlo ugualmente con delle liste civiche a favore in quanto riteniamo sia una persona onesta e aperta a tutti i confronti con qualsiasi forza politica. Quindi al momento dopo la ricandidatura del Sindaco uscente del Pd Giuseppe Falcomatà per tutto il centro sinistra, dall’altra parte potrebbero servire le primarie per delineare un quadro più lucido della situazione dei candidati nel centro destra. Infatti mentre Bombino è disponibile a dare un tetto al centro destra per il tramite di Reggio Futura e Movimento Nazionale Sovranità e Marra lanciato dal volontariato e dal M.A..P. , la Marcianò ancora mantiene una linea tutta sua. Chiude il cerchio Vincenzo Vacalebre con Alleanza Calabrese e alcuni movimenti di destra. Se a scorsa volta sono stati in nove candidati sindaci a contrapporsi, speriamo questa volta qualcuno in meno… ma più proiettati verso le speranze dei cittadini di Reggio ormai sfiniti”, conclude.

Valuta questo articolo