Reggio Calabria: tutto pronto per la 3ª serata del Memorial Costantino

7 Settembre 2019 11:55

Reggio Calabria: tutto pronto per la terza serata del Memorial Costantino che si terrà questa sera a partire dalle ore 19.30

Tutto pronto per la terza serata del Memorial Costantino, che si terrà questa sera a partire dalle ore 19.30 in via G. Galilei III traversa- Piazza Leopoldo Trieste. Oggi l’Associazione “P. Costantino” incontrerà le Istituzioni Reggine, dibattito che vedrà gli interventi del Sindaco Falcomatà, del Vicesindaco Mauro, dell’Assessore Zimbalatti, del Presidente del Consiglio Comunale Delfino e del socio fondatore Mario Cardia, moderato da Luigi Novello. L’Associazione P. Costantino ringrazia la Regione Calabria, la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria per aver patrocinato l’evento ed invita i cittadini a partecipare numerosi. Paolo Costantino è stato un uomo generoso, dotato di grande qualità politica ed appassionata umanità nella relazione con i cittadini. Ottimo amministratore, più volte consigliere di circoscrizione e presidente della V^ circoscrizione “Ferrovieri-Stadio-Gebbione” di RC, cariche che ha sempre ricoperto con abnegazione e spirito di servizio verso i cittadini, il tutto in modo semplice e onesto, moderato, trasparente e soprattutto efficace. Un inarrestabile Paolo Costantino, sempre attivo sul territorio, sempre disponibile ad ascoltare chiunque gli prospettasse un bisogno, un problema da risolvere: sia che ricoprisse il ruolo istituzionale di Presidente di Circoscrizione, di Consigliere, di Capogruppo, di dirigente di Sezione o di semplice cittadino.

Valuta questo articolo