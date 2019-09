Reggio Calabria: al Liceo Vinci importante momento formativo dedicato alla coralità

16 Settembre 2019 16:14

Reggio Calabria: si svolgerà sabato 21 e Domenica 22 settembre, presso l’aula magna “Nicola Calipari” del Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” la Masterclass in “Tecnica vocale ed espressiva del corista”

Si svolgerà sabato 21 e Domenica 22 settembre, presso l’aula magna “Nicola Calipari” del Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, la Masterclass in “Tecnica vocale ed espressiva del corista” con il metodo reticolare non idiomatico del maestro Enzo Marino, da lui stesso ideato e sperimentato, facendo convergere in esso le esperienze pregresse di cantore, strumentista, docente e direttore di Coro. Il grande momento formativo è organizzato dall’associazione Coro Polifonico Regina Pacis, presieduta dalla dott.ssa Maria Antonietta Fricano ed InChorus Federation, presieduto da Biagio D’ugo. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Coro polifonico Città di Villa San Giovanni, presieduta dall’avv. Patrizia Arcuri sotto la direzione artistica e musicale del maestro Giusj Santacaterina e con il Coro CAI-sez. Aspromonte diretto dal maestro Luigi Miriello. In sinergia tra i direttori dei cori ed i coristi, insieme agli studenti che hanno presentato richiesta di partecipazione, la masterclass toccherà 5 macro-aree dedicate alla tecnica e agli obiettivi formativi, cognitivi, metacognitivi e trasversali utili a guidare i corsisti nello sviluppo completo delle proprie potenzialità.

Tra i partecipanti alla masterclass ci sarà anche Erica Costantino, allieva del Liceo Vinci e anche corista del coro Città di Villa con cui, al concorso internazionale Chorus Inside International Roma Advent 2017, ha ottenuto la medaglia d’oro per la valutazione artistica, il trofeo Best Coreografy per il concorso corale e la medaglia d’oro nella categoria voce solista. A fine attività i coristi e il Direttore del coro si esibiranno, in concerto, il 22 settembre alle 18.30, presso l’aula magna del Vinci messa a disposizione dalla dirigente dell’istituto reggino, prof.ssa Giuseppina Princi, da sempre attenta alle esigenze culturali e formative dei giovani e particolarmente sensibile a tutte quelle attività che promuovono lo sviluppo, il rafforzamento e la diffusione di conoscenze artistiche, musicali e scientifiche. La masterclass sarà a numero chiuso proprio per essere più efficace e mirata, l’ingresso al concerto sarà invece aperto alla cittadinanza.

Valuta questo articolo