Reggio Calabria, manifestazione a Piazza Italia contro lo “sfascio della sanità reggina”: “pronti allo sciopero della fame” [FOTO e INTERVISTE]

12 Settembre 2019 12:59

Reggio Calabria, manifestazione a Piazza Italia contro lo “sfascio della sanità reggina”. Martorano: “chiediamo un incontro con il Prefetto, le nostre richieste sono disattese”

Protesta a Piazza Italia a Reggio Calabria della Federazione Italiana Lavoratori sulle problematiche relative alla sanità reggina. Ai microfoni di StrettoWeb, Giuseppe Martorano, segretario generale Fil, afferma: “in questo territorio il diritto alla salute non viene assolutamente garantito. Chiediamo un tavolo tecnico urgente per risolvere le varie criticità della sanità. Sono pronto allo sciopero della fame, il Prefetto ascolti le nostre istanze”. “Le responsabilità di questo sfascio- prosegue- sono da imputare ad una politica miope, insensibile e disattenta, che non risparmia neanche i rappresentati del Governo (leggi i Commissari) che si sono succeduti in questi lunghi anni”. Presente alla protesta anche Giuseppe Foti del Coolap: “è ora di smetterla con questa arroganza burocratica. Bisogna scuotere le sensibilità delle persone, alla sanità reggina serve una vera e propria svolta”. Laura Maturo, responsabile provinciale Fil, afferma: “in questa azienda sanitaria non vengono rispettati i Livelli essenziali di assistenza”.

