24 Settembre 2019 21:30

Reggio Calabria: dal 30 settembre al 6 ottobre la manifestazione culturale AGON, festival-concorso il cui obiettivo è quello di scoprire e favorire artisti emergenti

E’ convocata per domani 25 settembre una conferenza stampa relativa alla manifestazione La settimana degli Agon ore 11:30 presso il sito archeologico Odeion situato in via IVXX maggio (salita Zerbi) interverranno le istituzioni, il presidente dell’associazione IN.SI.DE. e i curatori dell’evento Elmar Elisabetta Marcianò insieme a Riccardo Consoli. La prima edizione della manifestazione culturale AGON che si terrà dal 30 settembre al 6 ottobre, è un festival-concorso il cui obiettivo è quello di scoprire e favorire artisti emergenti. Promosso dall’associazione culturale IN.SI.DE. in sinergia con dalle associazioni: Anassilaos, Archeogramma e Associazione BedReggio l’evento, ideato e curato da Riccardo Consoli ed Elmar Elisabetta Marcianò, si ispira alle manifestazioni pubbliche nate in Grecia e successivamente continuate nell’antica Roma, consistente in gare e giochi organizzati in occasione di celebrazioni religiose presso un santuario, disputati per la conquista di premi, che solitamente erano corone di foglie, privilegi. Rivisitato in chiave contemporanea, il festival che sceglie, considerato lo spirito e i contenuti, di valorizzare le aree e archeologiche di Reggio Calabria, offre una vetrina agli artisti garantendo la presenza di giurie qualificate e che operano da anni su tutto il territorio nazionale e internazionale. per tutte le sezioni previste che si dividono in:

Arti figurative (pittura, scultura, installazione, fotografia)

Cinema

Musica

Letteratura (poesia, monologo o racconto breve).

La manifestazione è patrocinata dal comune di Reggio Calabria assessorato alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Valuta questo articolo