Reggio Calabria, Malto Gradimento selezionato per il più importante evento mondiale legato alla tipologia di birra Lambic belga

23 Settembre 2019 11:22

Per Jan Van Roy, birraio di Cantillon, Zwanze non vuol dire altro che sperimentazione e creatività, abbinate alle tradizione

Zwanze, una parola che arriva dal dialetto fiammingo con il significato di “scherzo”. Per Jan Van Roy, birraio di Cantillon, Zwanze non vuol dire altro che sperimentazione e creatività, abbinate alle tradizione. Perché parlando di Cantillon la parola tradizione è d’obbligo. Birrificio a conduzione familiare nato nel 1900 nel sobborgo di Anderlecht a Bruxelles, Cantillon è riconosciuto come la massima espressione storica del lambic. Il Lambic è uno stile di birra caratterizzato dalla fermentazione spontanea e da una particolarissima metodologia di produzione. Viene prodotto esclusivamente nella regione del Payottenland, a sud-ovest di Bruxelles. Definito da molti come “l’anello di congiunzione tra la birra e il vino “ per via delle sue caratteristiche gustative che esaltano toni vinosi e aciduli, il lambic, proprio per queste sue peculiarità era considerato un prodotto di nicchia per pochi estimatori. Oggi, grazie alla divulgazione culturale di questo pezzo di storia della birra, il vero lambic tradizionale è consumato in tutto il mondo nelle migliori birrerie specializzate.

Lo Zwanze è un evento a livello mondiale che coinvolge circa 60 birrerie selezionate in tutto il mondo direttamente dalla Brasserie Cantillon. Dal Giappone all’Australia, dalla California alla Florida, da Londra a Mosca, i locali selezionati spilleranno contemporaneamente, alle 21:00 ora italiana, la birra creata appositamente per l’evento. Quest’anno si tratta si un lambic prodotto con malti affumicati.

COME SI SVOLGE L’EVENTO

Da Venerdì alle ore 19:00 sarà possibile acquistare in prevendita i tickets per il calice di Zwanze beer. Sabato alle ore 19:00 inizieremo a spillare i lambic “Gueuze” e “Magic Lambic” di Cantillon (per queste birre non servirà ticket di prevendita). Dalle ore 21:00 in contemporanea mondiale verrà servita la Zwanze beer 2019. La cucina di Malto Gradimento sarà regolarmente attiva. Verrà presentata la nuova versione del Pulled Pork cotto nel Josper Grill e servito nella nostra ciabatta con Caciocavallo di Ciminà fuso. Tavoli prenotabili solo per cena.

