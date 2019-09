Reggio Calabria: approvati dalla Giunta i lavori per l’attraversamento del Torrente Valanidi, “pronti entro fine anno”

4 Settembre 2019 15:23

Reggio Calabria, la giunta comunale ha approvato la delibera riguardante l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di Costruzione per l’attraversamento del Torrente Valanidi finalizzati al collegamento della frazione Paterriti

La via di raggiungimento per la frazione Paterriti sarà pronta entro fine anno. La giunta comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Muraca, ha approvato la delibera riguardante l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di Costruzione per l’attraversamento del Torrente Valanidi finalizzati al collegamento della frazione Paterriti”. “L’obiettivo conclusivo è quello di poter vedere conclusi definitivamente i lavori entro fine anno- ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà. I cittadini di Paterriti potranno finalmente toccare con mano l’ultimazione dell’opera attraverso i lavori supplementari previsti. Il processo conclusivo deliberato quest’oggi in Giunta Comunale porterà, in tempi davvero celeri, al completamento di un’opera nevralgica per il territorio e per tutti i nostri concittadini che popolano la frazione di Paterriti.

I dirigenti del settore sono già all’opera per avviare le procedure necessarie e consecutive alla nostra delibera al fine di concludere un processo temporale che ha subito un percorso travagliato. La via di attraversamento del Torrente Valanidi è un’opera che i cittadini attendono e meritano. I lavori costeranno 186 mila euro circa e siamo fiduciosi che l’ultimo step, necessario per la conclusione, si completerà nei tempi previsti”. “Il Ponte di Paterriti è un’opera particolarmente travagliata alla quale teniamo molto – ha dichiarato l’Assessore Muraca.

Il progetto necessita delle varianti e delle opere suppletive che oggi abbiamo deliberato in Giunta Comunale.

L’obiettivo è di poter affidare queste opere suppletive alla medesima ditta che è pronta al completamento dei lavori.

Questo ci darà modo in tempi brevissimi di poter ultimare l’opera. La popolazione di Paterriti avrà finalmente una via principale di passaggio. Siamo a conoscenza del percorso alternativo per raggiungere la località reggina ma non vediamo l’ora di poter sollevare la comunità da questa sofferenza. E’ importante consegnare l’opera ai cittadini entro la fine dell’anno, i nostri concittadini sono loro i reali possessori di quest’opera pubblica”.

“Una battaglia ben più lunga e complessa di quanto prospettato ma che non ci ha mai scoraggiato. L’impegno ed il completamento di quest’opera mi è stato sempre particolarmente a cuore – afferma Nancy Iachino consigliere comunale con delega ai Beni Confiscati. Sono fiduciosa nel termine annunciato dal sindaco Falcomatà e dall’Assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca e desidero esprimere la mia gratitudine agli uffici del Comune di Reggio Calabria. Il completamento dei lavori di costruzione per l’attraversamento sul Torrente Valanidi nei tempi indicati ci consentirà di programmare ulteriori interventi strategici futuri per questa parte di territorio per i nostri concittadini. Il sogno, grazie al completamento dell’opera e non solo è quello di poter vedere quella zona di Reggio Calabria fornita di mezzi pubblici”.

