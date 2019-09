Reggio Calabria: domani l’intitolazione di una via ad Andrea Caridi alla presenza del capo della Polizia Franco Gabrielli

6 Settembre 2019 19:11

Reggio Calabria: domani l’intitolazione di una via ad Andrea Caridi, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza scomparso improvvisamente nel gennaio del 2018

Alle ore 19.00 di domani 7 settembre sarà intitolata una parte della via G. Pepe al Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Andrea Caridi, scomparso improvvisamente all’inizio del mese di gennaio 2018, già Direttore del Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell’Interno.

Il Dr Caridi, nato a Reggio Calabria, ha vissuto appieno i valori della giustizia e della legalità coniugandoli con una particolare umanità che lo contraddistingueva, oltre ad essere stato fedele e coraggioso servitore delle istituzioni democratiche dando lustro alla sua città natale.

Il Sindaco di Reggio Calabria e la Commissione di toponomastica, in considerazione delle doti di alta levatura morale e al fine di promuoverne la memoria fra le nuove generazioni, hanno deciso di intitolare la strada pubblica adiacente alla Questura di Reggio Calabria al citato Dirigente. L’iniziativa è stata promossa attraverso una raccolte di firme sia nella città di Reggio Calabria che in altre città italiane, e le numerose adesioni testimoniano il riconosciuto valore umano e professionale del Dr Caridi. All’evento, oltre al Capo della Polizia, il Sindaco di Reggio Calabria e la famiglia Caridi parteciperanno autorità civili, militari e religiose, nonché numerosi colleghi provenienti da tutta Italia che hanno collaborato con il Dirigente.

