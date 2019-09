Reggio Calabria, fiato sospeso a Pellaro per l’aria inquinata: terzo giorno consecutivo di puzza e irritazioni [DETTAGLI]

16 Settembre 2019 11:31

Reggio Calabria, allarme inquinamento a Pellaro per lo sversamento di un gas tossico nell’aria

Anche stamattina a Pellaro, per il terzo giorno consecutivo, l’aria è irrespirabile. La zona Sud di Reggio Calabria sta vivendo l’incubo inquinamento dopo l’incidente di Sabato mattina quando, nel giorno di Festa di Madonna, un’azienda di trattamento di ferro di Via delle Industrie ha sversato nell’aria una bolla di una sostanza chimica, provocando irritazioni agli occhi e panico nei residenti fino a Bocale e Lazzaro. L’intervento della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile ha consentito di accertare un’attività di smaltimento anomalo di materiale ferroso da parte di un’impresa privata che è stata posta sotto sequestro. Sempre nella giornata di Sabato, l’Arpacal ha installato delle centraline per monitorare la qualità dell’aria. I prelievi, però, sono stati inviati a Cosenza, perchè Reggio Calabria non è fornita di un laboratorio che possa dare i risultati delle analisi. Le autorità competenti, riunite stamattina presso il Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria con l’Assessore Nino Zimbalatti, il Comandante Salvatore Zucco, i Carabinieri del NOE e la stessa Arpacal, attendono con ansia l’esito delle analisi.

Intanto la Polizia Municipale ha chiesto al magistrato, dott. De Salvo, la convalida del sequestro dello stabilimento e il momentaneo dissequestro per consentire l’ingresso agli agenti che dovranno controllare quanto materiale c’è ancora e dovranno anche scavare il terreno per accertare che non abbia inquinato anche le falde acquifere.

Per la qualità dell’aria si attendono i dati dell’Arpacal mentre la puzza avvolge ancora tutta la zona Sud di Reggio Calabria. Il composto chimico sversato viene utilizzato come solvente nell’industria chimica, ed è famoso in tutto il mondo per essere impiegato per odorizzare il gas naturale (il metano, in natura, sarebbe inodore). Ecco perchè i cittadini di Pellaro continuano ad avvertire un forte odore di gas.

Questo gas è tossico e nocivo in quanto irritante e “molto infiammabile”.

Valuta questo articolo