Reggio Calabria, “misteriosa” nube di gas tra Pellaro e Lazzaro: protezione civile e forze dell’ordine mobilitate [LIVE]

14 Settembre 2019 13:20

Reggio Calabria, da oltre due ore a Pellaro i cittadini avvertono un forte odore di gas: forze dell’ordine mobilitate

Forte odore di gas dalle 11 di stamattina nella zona meridionale di Reggio Calabria, da Pellaro a Lazzaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con 4 squadre, gli operatori di Rete Gas e la Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria che stanno effettuando i dovuti rilievi dopo le numerose chiamate ai centralini, intasati dalle richieste di soccorso degli abitanti. Serpeggia molta paura e diverse persone hanno irritazioni per la fastidiosa nube di gas la cui fonte è ancora misteriosa. Non è stata ancora individuata alcuna perdita tale da giustificare questa situazione, persistente da oltre due ore. Gli agenti sul posto stanno tentando tutto il possibile per rintracciare la perdita, e hanno chiesto l’intervento della Protezione Civile. Da Reggio a Pellaro è un continuo via-vai di sirene, mentre nel Comando dei Carabinieri di Pellaro sta per iniziare una riunione operativa a cui partecipa anche l’assessore comunale Zimbalatti.

Una brutta situazione nel giorno di Festa di Madonna.

Valuta questo articolo