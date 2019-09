Reggio Calabria: a Gallico una piazza per ricordare il professore Domenico Comi, appassionato volontario e dirigente Avis

27 Settembre 2019 12:52

La città di Reggio Calabria si arricchisce di un nuovo luogo di memoria nel segno della Donazione del Sangue

“Resterà per me, sempre e affettuosamente, ‘il professore Comi’ e per l’Avis comunale e provinciale reggina, nonché nazionale, un’autentica pietra miliare”. Si esprime così la presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari, ricordando Domenico Comi e testimoniando il suo intenso impegno associativo nel solido gruppo Scuola che aveva costituito all’interno dell’Avis. A lui si deve, infatti, la preziosa opera di radicamento, nelle istituzioni scolastiche e nel territorio, della cultura della Donazione del Sangue. La città di Reggio Calabria e la commissione Toponomastica hanno inteso riconoscere il valore imperituro dell’impegno profuso dal professore Domenico Comi per la crescita del territorio e per la sensibilizzazione delle giovani generazioni, con un tributo alla sua memoria. Domani, sabato 28 settembre, alle ore 11, gli sarà intitolata infatti una piazza a Gallico Marina. “Riteniamo che esempi come quelli del professore Domenico Comi e della contessa Evelina Plutino Giuffrè, alla quale abbiamo intitolato una strada nei mesi scorsi – sottolinea Giuseppe Cantarella, presidente della commissione Toponomastica del comune di Reggio Calabria – siano da preservare dall’oblio affinché diventino monito di miglioramento e progresso umano per tutti. Il professore Comi non ha fruttuosamente seminato solo nel terreno dell’Avis e della Donazione di Sangue ma ha anche contribuito a squarciare il velo di indifferenza che avvolgeva la condizione di isolamento delle persone con autismo, diventando negli anni per la nostra comunità un riferimento solido e prezioso, un pioniere della solidarietà tra i giovani”, ha concluso il presidente Cantarella.

“L’apporto del professore Comi al gruppo Scuola – prosegue la presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari – é stato di fondamentale importanza. All’esperienza, condotta sulla scia della sua intuizione a Reggio Calabria, si deve la genesi di una delle attività più qualificanti che l’Avis nazionale ormai svolge costantemente nelle scuole di ogni ordine e grado per costruire consapevolezza ed educare i giovani al volontariato. Il suo è stato un impegno sociale pieno e appassionato che ha riguardato – ricorda anche la presidente Myriam Calipari – non solo la donazione del sangue ma anche l’autismo. Il professore Comi ha acceso una luce in una zona buia dove vivevano i bambini autistici e le loro famiglie”. “Già presidente comunale e provinciale dell’Avis reggina e consigliere nazionale, il professore Domenico Comi, resta un fulgido esempio di volontario appassionato e dirigente lungimirante. Nel 1975 – ricorda il consigliere nazionale Mimmo Nisticò – fu lui ad organizzare in Avis Nazionale e a dirigere, per primo e ininterrottamente per 15 anni (fino al 1990), l’ufficio Scuola. Fu lui ad intuire come la donazione del sangue fosse una questione propriamente educativa che avrebbe dovuto essere insegnata tra i banchi di scuola. Una guida illuminata – prosegue Mimmo Nisticò – che, chiamando i migliori esperti a offrire un contributo volontario, seppe alimentare e valorizzare, nel quadro identitario dell’Avis, il tratto estremamente nobilitante del valore della Donazione del Sangue nel quadro ampio e istituzionale della tutela del diritto alla Salute e della Prevenzione. Ed infatti, convinto come era circa la centralità dell’istituzione scolastica nella formazione delle nuove generazioni, fu lui ad avviare l’interlocuzione con il Ministero e ad alimentare il dialogo con il mondo dell’Istruzione e dell’Educazione per eccellenza, ossia la Scuola. Entrambi rapporti destinati a durare nel tempo. Un lavoro che ha lasciato in eredità la prima bibliografia scientifica sulla Educazione alla Donazione del Sangue e soprattutto un’importante sfida di sensibilizzazione, che ancora oggi ci vede tutti profondamente impegnati, ossia quella di promuovere la scelta di donare il sangue non solo come frutto di impegno civile e sociale ma anche come un atto a tutela della Salute propria e altrui, da compiere fin da giovani”, conclude il consigliere nazionale Mimmo Nisticò.

“È stato un vero punto di riferimento per tutti i componenti dei vari consigli direttivi che si sono avvicendati nel corso degli anni, fino agli ultimi mesi della sua vita, in cui le riunioni – ricorda ancora Myriam Calipari – si tenevano a casa sua affinché potesse partecipare. Un uomo di immensa cultura, un grande appassionato di arte, promotore di meravigliosi viaggi in cui, sempre con grande umiltà, poneva al servizio di tutti la sua impareggiabile dote di Cicerone. Le sue figlie Adriana e Silvana, con la quale ho condiviso piacevolissimi anni di vita professionale, saranno sicuramente orgogliose di aver ricevuto una grande eredità sociale e morale. Credo che questo sia proprio quanto di più grande un padre possa lasciare alle sue figlie”, conclude la presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari. Un altro segno importante per la diffusione di un messaggio di solidarietà e di cittadinanza attiva legato alla Donazione del Sangue, che si unisce alla via intitolata sempre a Gallico, lo scorso marzo, alla contessa Evelina Plutino Giuffre’, fondatrice dell’Avis a Reggio (prima in Calabria) nel 1954, e al largo dei Volontari del Sangue inaugurato accanto alla chiesa del Crocefisso in occasione della giornata mondiale del Donatore, lo scorso giugno. Tracce di memoria significative che, tuttavia, necessitano di tradursi in impegno concreto, da profondere nella vita quotidiana e familiare, per ‘vivere’ e non restare mere enunciazioni. Proprio in questa ottica è opportuno sottolineare che questo appuntamento precederà la prima raccolta straordinaria domenicale (29 settembre) della nuova campagna presso il presidio Morelli del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e presso l’Avis comunale di Reggio Calabria (Corso Garibaldi 585). I prossimi appuntamenti sono stati programmati per il 27 ottobre, il 24 novembre e per il 22 dicembre, dalle 7:30 alle ore 10:30.

Valuta questo articolo