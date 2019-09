Reggio Calabria: il neo commissario provinciale di Fratelli d’Italia si è recato nei locali del circolo di FdI Metropolis 2018

13 Settembre 2019 18:05

Reggio Calabria: il neo commissario provinciale di Fratelli d’Italia, On. Cirielli, a margine dei lavori dell’assemblea provinciale del partito, si è recato nei locali del circolo territoriale reggino di FdI Metropolis 2018

Il neo commissario provinciale di Fratelli d’Italia, On. Cirielli, a margine dei lavori dell’assemblea provinciale del partito, si è recato nei locali del circolo territoriale reggino di FdI Metropolis 2018 dove, alla presenza di numerosi associati e simpatizzanti, tra cui alcuni Sindaci e Consiglieri Comunali della Provincia, ha portato il saluto del Segretario nazionale Giorgia Meloni. Il Presidente del circolo, Avv. Franco Perrelli, nel ringraziare per la visita di cortesia l’On.le Cirielli, ha auspicato la necessità di un lavoro sinergico tra tutte le componenti del partito per meglio individuare personalità di spicco da proporre come candidati nelle prossime tornate elettorali locali. L’Avv. Perrelli ha, poi, segnalato che il programma politico del partito, a livello locale, recepisca le esigenze e le aspettative dei cittadini tenuto conto che “le vicende nazionali e locali ci impongono il dovere morale di raccogliere le esigenze del sentito sociale e trasformarle in iniziative politiche a breve e lungo termine, convinti che i nostri veri interlocutori, i cittadini, sapranno premiare la coerenza e la fedeltà ai valori di Fratelli d’Italia a fronte di immorali comportamenti di altri partiti o movimenti che fanno della contraddizione il loro comune denominatore”.

Dopo i saluti del Consigliere Comunale Massimo Ripepi, dell’On. Ennio Morrone, già deputato ed in atto Consigliere Regionale e di Denis Nesci, già candidato alle consultazioni europee, si è registrato l’intervento del Dr. Pasquale Tripodi che ha riconosciuto al partito della Meloni coerenza nelle sue iniziative politiche.

