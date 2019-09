Reggio Calabria: presentato il programma del 1° Festival Olistico Morgana

18 Settembre 2019 09:24

Reggio Calabria, presentato il ricco programma della prima edizione del Festival Olistico Morgana, organizzato dall’Associazione culturale Maradan, che si terrà dal 20 al 22 settembre

Presentato nella Pinacoteca del Comune di Reggio Calabria il ricco programma della prima edizione del Festival Olistico Morgana, organizzato dall’Associazione culturale Maradan, che si terrà dal 20 al 22 settembre, presso l’Altafiumara Resort & Spa di Santa Trada di Cannitello a Villa San Giovanni (RC). Il Consigliere comunale delegato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Franco Arcidiaco, e la presidente dell’associazione Maradan, Marcella Ritto, hanno illustrato agli operatori dell’informazione i principali elementi del festival: conferenze a tema, laboratori espierenziali, trattamenti individuali ed esercizi per il benessere psicofisico, incontri con scrittori e musica dal vivo. Il Festival Olistico Morgana prenderà il via alle ore 10 di venerdì 20 settembre con le conferenze di: Beatrice Moricoli, su “Fibromialgia e auto trattamento, combattiamo il dolore con le nostre mani” e con la presentazione del primo libro “Junior, riflessologia per bambini”; Claudia Casanovas, su “La coppia interiore”; Laura Buongiorno, su “Il protocollo per la gestione dello stress basato sulle mindfulness”; Sebastiano Rizzo, attore e regista, su “La Calabria, terra non solo di gramigna”; Irene Circosta, su “Costellazioni familiari e alchimia delle emozioni”. Si proseguirà con i laboratori che inizieranno alle ore 16, condotti dall’associazione Mindful Sicilia, su “Primo Chakra: Io esisto!”, e da Claudia Casanovas, su “Il maschile e il femminile dentro di noi”, in un pomeriggio che si arricchirà del primo incontro letterario con l’autore Franco Arminio, che presenterà “Resteranno i canti” con la lettura delle sue poesie e il racconto dei suoi esercizi di osservazione sul Sud.

Serata in relax, a partire dalle 21.30, con le note di Massimo Garritano e la voce di Valentina Balistreri, che si esibiranno con il loro concerto “Balistreri canta Balistreri”. Stesso percorso, ma temi diversi, previsto nel programma di sabato 21, con le conferenze di: Giusy Longo, su “I doni del bergamotto, protocolli naturali e innovativi di terapia e prevenzione”; Giovanni Cuzzucrea, su “L’omeopatia dalla parte delle donne”; Sebastiano Rizzo, su “Caffè con il regista e attore”. A seguire i laboratori dell’associazione Mindful Sicilia, su “Riprendere i sensi” e “Il corpo e la mente”, di Irene Circosta su “Il cerchio delle donne, respirazione ovarica, alchimia femminile e sessualità sacra”, di Claudia Casanovas su “Vivere il potere del femminile”. Quest’ultima sarà anche la protagonista dell’appuntamento pomeridiano con l’autore, con la presentazione di “Nel piccolo l’immenso”, oltre all’incontro previsto con la scrittrice Luisa Barbaro, che parlerà del suo libro “Nomade senza catene”. Chiusura di giornata con la musica di Joe Pugliese Group feat. Adele Campitta, con lo spettacolo musicale “Dal pop-soul…al blues”.

Chiusura in grande stile, domenica 22 settembre, del Festival Olistico Morgana, con la presentazione dei laboratori, da parte di Idea90/Art.Ed.O. Calabria, e delle conferenze di: Claudia Casanovas, su “Lettura del corpo”; Maria Vittoria Martino e Patrizia Pellegrini, su “Piccole donne crescono, sinergia mente-corpo”; Giovanna Fontanelli e Giacomo Passavanti, su “Prematurità e concetto di sinolo: tra tecnologia e orientamento olistico. Dove inizia il benessere?”. L’appuntamento con i laboratori dell’ultimo dei tre giorni di ricco programma, avranno inizio già dal mattino con la conduzione di Irene Circosta su “Il cerchio di costellazioni familiari e risoluzione dei traumi su base corporea”, cui seguiranno quelli di Idea90/Art.Ed.O. Calabria su: “La famiglia intelligentemente emotiva”; “Il mio super eroe”; “Il mio nome è un mandala”; “Arte terapia e biomusica”. Sempre nel pomeriggio, alle ore 16, l’incontro con l’autore si terrò assieme alla scrittrice Daniela Orlando, che parlerà del suo libro “Notti mai abbastanza”.

Lo spettacolo serale, invece, a cura del Cral dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, sarà con il duo Elisa Lorena (voce) e Daniele Colistra (corde). Il Festival Olistico Morgana si arricchirà anche di un momento benessere, a cura di Luca Cucchi, con un seminario in movimento su “La camminata metabolica come stile di vita”, e con l’attività all’aperto di Gioacchino Calabrò, su “Yoga per bambini”, mentre uno spazio per trattamenti individuali su “Medicina estetica”, a cura della Teycomedical, e su “Riflessologia facciale”, a cura di A.I.R.F.I.-S.I.R.F.A. e Italo Istituto di Bellezza, anticiperanno i loro trattamenti estetici su viso (Oxygen Boost – Hydratherapy) e corpo (Lab24+ – Relax). Il tutto arricchito dalla degustazione del pane, con farine varie del Mulinum di San Floro, e del gelato biologico offerto dalla Gelateria Sottozero.

