Reggio Calabria: cala il sipario sui festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata a Roghudi

23 Settembre 2019 13:30

Reggio Calabria: con la celebrazione con i portatori e la processione in onore di Maria SS.Annunziata si concludono i festeggiamenti a Roghudi

Con la celebrazione con i portatori e la processione in onore di Maria SS.Annunziata si concludono i festeggiamenti. La festa era iniziata con il pellegrinaggio a Ghorio di Roghudi sabato 14 settembre e ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli. Prima della S.Messa il parroco don Giovanni Zampaglione ha premiato Anna Barbaro, la triatleta reggina che ha vinto la medaglia di Bronzo di Valencia 2019 e l’oro in coppa del mondo a Banjosles in Spagna. “Con questa celebrazione con i portatori – ha detto il parroco diamo inizio al nostro anno pastorale che ha come tema(“Siate cittadini degni del Vangelo” Fil 1,27…”Non lasciamoci rubare la speranza” Papa Francesco). In questo anno come comunita’ di Roghudi rifletteremo su questo tema e faremo degli incontri inerenti all’argomento”. Durante l’omelia nello “spezzare” la Parola di Dio il parroco don Giovanni Zampaglione ha “ringraziato il comitato festa per lo spirito di abnegazione e i tanti sacrifici che hanno fatto nel preparare la festa. Poi facendo riferimento alla Liturgia della Parola ha detto Dio “vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verita”.Questa affermazione di S.Paolo risuona al cuore della Parola di questa domenica. Con la parabola dell’amministatore scaltro , occorre trasformare i beni che possediamo in relazioni, perche ‘ sono gli amici , cioe’ le relazioni autentiche a condurci nel Regno, non le nostre ricchezze. Le persone contano piu’ del denaro. Tenete bene in mente questo:prima di Dio ci verranno incontro coloro che abbiamo aiutato , nel loro abbraccio riconoscente si annuncera’ l’abbraccio di Dio. Nel concludere l’omelia il parroco ha invitato im maniera forte la comunita’ ad impegnarsi in maniera autentica in umilta’ e dedizione al servizio delle persone meno fortunate e a far buon uso dei beni terreni come occasioni per tessere relazioni di amicizia, di comunione e di solidarietà”. Alla processione che c’e’ stata ha visto la partecipazione del sindaco Pierpaolo Zavettieri e dell’ Amministazione Comunale. Lo spettacolo musicale e i fuochi d’artificio hanno concluso la festa.

