Reggio Calabria: il consigliere Burrone loda l’impegno di Castore per la Festa di Madonna

18 Settembre 2019 10:36

Reggio Calabria, il consigliere Burrone loda l’impegno di Castore per le feste patronali: “un plauso a tutti i lavoratori che hanno dimostrato dedizione e impegno”

“Si sono appena concluse le feste patronali, una edizione di grande successo testimoniata dalla grande partecipazione dei reggini che hanno accolto con entusiasmo le proposte e il programma dei festeggiamenti svoltosi nelle varie piazze cittadine”. E’ il commento del consigliere delegato alle manutenzioni Filippo Burrone che aggiunge: “Quest’anno una nota positiva in più allo svolgersi delle feste patronali è stata offerta dal settore manutenzione comunale che si è avvalso dell’ottimo lavoro delle squadra di Castore, guidata dall’ing. Calabrò. L’apporto di Castore nel transennamento, nella sicurezza dei percorsi e delle corsie preferenziali, nella logistica, nelle opere di potatura e bitumazione e di manutenzione in genere nei tratti interessati dal circuito della festa è stato determinante e ha contribuito notevolmente a migliorare l’organizzazione e rendere fluido il percorso della macchina organizzativa”. “Un plauso quindi a tutti i lavoratori che hanno dimostrato dedizione e impegno, non curanti di orari e festivi –conclude Burrone– per rendere onore anche in questa occasione della responsabilità e dell’affidamento che l’amministrazione comunale tutta ripone in questa nuova esperienza lavorativa che sta portando tanti visibili risultati in città”

