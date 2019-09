10 Settembre 2019 13:10

Camera di Commercio di Reggio Calabria: entra nel vivo la seconda fase del Progetto “Terra Mare e Cibo degli Dei” per l’internazionalizzazione delle imprese

E’ in corso di svolgimento alla Camera di commercio di Reggio Calabria la terza tappa info-formativa, dedicata al mercato agroalimentare canadese, che dà avvio alla seconda fase del progetto “Terra, Mare e Cibo degli Dei”, che si inquadra nel “Programma attuativo per l’internazionalizzazione 2017/2018 – realizzazione di iniziative congiunte con il Sistema Camerale della Calabria”, co-finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT3) – obiettivo specifico 3.4” incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”. La giornata di presentazione Paese Canada è propedeutica alla sessione di incontri d’affari che si svolgeranno dal 24 al 27 settembre p.v. tra le 60 imprese agroalimentari reggine che hanno aderito alla manifestazione di interesse relativa al progetto e 12 buyers provenienti da Canada, Stati Uniti Regno Unito e Svizzera. In apertura dell’incontro, il Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana ha sottolineato l’importanza di fare precedere le sessioni di incontri d’affari da azioni informative e formative finalizzate alla presentazione dei Paesi e dei mercati agroalimentari di riferimento e da azioni di assistenza diretta e personalizzata, in modo da aiutare le imprese, che hanno la necessità di acquisire le competenze per orientarsi sui mercati esteri, l’opportunità per qualificarsi e per massimizzare l’efficacia dei loro approcci commerciali.

Durante la mattinata, Ruggiera Sarcina della Camera di Commercio Italiana in Canada ha illustrato le potenzialità di penetrazione dei prodotti agroalimentari reggini nel mercato canadese, fornendo utili elementi sulle strategie da attuare per potersi presentare in maniera competitiva all’importante piazza commerciale rappresentata dal Canada. Nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani, si svolgeranno gli incontri di assistenza personalizzata riservata alle imprese aderenti alla Manifestazione di interesse, che hanno inviato apposita richiesta.

