26 Settembre 2019 14:12

Reggio Calabria: domenica 1° Raduno Vespa club a Cittanova. L’appuntamento prevede una visita guidata all’interno dei giardini storici della Villa Comunale e dell’orto Botanico Carlo Ruggiero

Cittanova (RC) e il suo territorio montano ospitano il primo raduno Vespa club, organizzato dal neonato sodalizio cittadino. Lo start è previsto per domenica 29 settembre alle ore 8. 30 presso la Villa Comunale. Le iscrizioni alla manifestazione, fino ad ora pervenute da molti appassionati del mito che ha segnato il viaggio in libertà degli italiani di fine anni 40, porteranno a Cittanova uomini e donne da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia. “Abbiamo predisposto accordi con i b&b e strutture ricettive e di ristorazione di Cittanova per favorire la presenza, a questo evento, del maggior numero possibile di appassionati su due ruote – dice il presidente del Vespa Club Alessandro Deleo – così da mettere in rete l´ economia locale con le risorse naturalistiche e culturali del territorio urbano e montano della nostra Cittadina e del comprensorio limitrofo”. L’ appuntamento prevede infatti, una visita guidata all’interno dei giardini storici della Villa Comunale e dell’orto Botanico Carlo Ruggiero, il giro ecologico per le strade della cittadina pianigiana, visita al Museo privato delle carrozze della Famiglia Valensise, e poi su per la via del Villaggio Zomaro e monte Trepitò (che rimane nel Comune della vicina Molochio) “Dove faranno da accoglienza i colleghi del Club Fiat 500 ” I Turbolenti” che ringraziamo per il sostegno organizzativo – conclude il presidente Deleo – per poi tornare a Cittanova, per le 14 circa”.

