Reggio Calabria: domani a Piazza Italia in sit in di protesta del Comitato degli Assistenti educativi

17 Settembre 2019 16:31

Reggio Calabria, il Comitato degli Assistenti educativi ha organizzato un sit in a Piazza Italia per manifestare il disagio conseguente al mancato avvio del servizio di assistenza educativa in coincidenza con l’apertura dell’anno scolastico

Il Comitato degli Assistenti educativi ha organizzato un sit in a Piazza Italia a Reggio Calabria domani mattina, mercoledì 18 settembre, alle ore 11 per manifestare il disagio conseguente al mancato avvio del servizio di assistenza educativa in coincidenza con l’apertura dell’anno scolastico. “L’assenza di qualunque termine temporale certo sta scoraggiando i genitori degli allievi con disabilità – rende noto l’avv. Francesco Nucara, legale del Comitato assistenti educativi- che non si sentono garantiti nell’affidare alle strutture scolastiche i loro figli, privati di una così importante ed essenziale misura di sostegno e di inclusione. Al contempo proprio gli assistenti, che da tanti anni svolgono il servizio con massima dedizione e impegno, sopportando anche i gravi ritardo nel pagamento della retribuzione si trovano ora destinati ad un’attesa sine die che frustra la loro dignità e la loro professionalità. Si invita pertanto la cittadinanza a partecipare essendo in gioco il diritto alla inclusione scolastica, nonché per sostenere la richiesta di un incontro urgente con le competente Autorità comunali competenti alla risoluzione della problematica.

