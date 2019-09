Reggio Calabria, lo sfogo degli abitanti di Occhio di Pellaro: “non passano a prendere la spazzatura da oltre una settimana, e poi ci chiamano pure lordazzi”

13 Settembre 2019 11:36

Reggio Calabria: la segnalazione degli abitanti di Occhio di Pellaro

I residenti del quartiere “Occhio” di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria, hanno inviato una segnalazione sulla mancata raccolta dei rifiuti nella zona. Ecco la segnalazione: “Salve chi scrive è un cittadino che paga le tasse compreso quella per i rifiuti che purtroppo non vengano raccolti specialmente l’umido nella zona di Occhio di Pellaro e precisamente salendo per il ristorante ricevimento “la Vecchia Torre” da ormai oltre una settimana. In data 13/09/2019 contattavo il servizio AVR e dopo svariati tentativi mi rispondeva un’operatore la quale mi comunicava che ci dovevamo adattare come meglio potevamo perché per adesso la situazione è questa, senza spiegare i motivi o meglio ancora trovare una soluzione idonea per non lasciare i rifiuti dinanzi ai portoni o peggio ancora dentro le proprie case. Io come i miei vicini di casa non siamo abituati a buttare il tutto nel primo torrente che incontriamo come fanno in tanti. Ho anche provato a scrivere a “differenziamola” ma con esito tutto inutile non hanno neanche letta la mia email. Fate girare questa comunicazione solo voi potete aiutarci con questo nostro grido di disperazione. I residenti di Occhio di Pellaro”.

