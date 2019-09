13 Settembre 2019 10:54

Reggio Calabria: la cucciola è molto impaurita e non si fa avvicinare da nessuno

Una piccola cagnolina bianca e nera si trova da giorno 12 settembre nelle scale antincendio dello stabile della Sorical – uffici Regione Calabria siti in Via Modena a Reggio Calabria. La piccola non si fa avvicinare da nessuno perchè è molto impaurita, ha un collarino giallo e sembrerebbe si sia persa.

