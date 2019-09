A Reggio Calabria un corso di micologia per conoscere i funghi dell’Aspromonte

18 Settembre 2019 17:39

Il gruppo micologico di Reggio Calabria ha organizzato dal 23 settembre al 25 novembre un corso di micologia

“Il Gruppo Micologico Ambientale e Culturale Reggino, presente sul territorio calabrese e nazionale da circa 29 anni, svolgendo attività micologiche ed ambientali inerenti lo studio dei funghi e la tutela del territorio, come di consueto, organizza anche quest’anno un corso di micologia”. Lo afferma in una nota il Presidente del Gruppo Micologico di Reggio Calabria Domenico Porcino.



“Il corso è pienamente gratuito, aperto a tutti gli appassionati ed i cercatori e sarà tenuto da docenti che hanno maturato esperienza nei vari campi della micologia, tutti i lunedì sera dalle 17:30 alle 20:00 a partire dal 23 Settembre 2019, fino al 25 novembre 2019, presso i locali della sede, ubicata in Reggio Calabria – Via Crocefisso n. 34. I nostri esperti micologi, durante le lezioni, illustreranno e spiegheranno, anche attraverso l’uso di slide, i generi e le specie dei funghi che nascono nel nostro territorio. Spiegheranno, delle varie specie, la differenza tra un fungo commestibile, un fungo tossico ed uno velenoso/mortale. Oltre alla teoria, si farà anche la lezione pratica, con funghi veri, raccolti di volta in volta per le lezioni. Alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte del Presidente Porcino e del gruppo degli esperti micologi”.

Per informazioni sull’iscrizione rivolgersi ai n. 330223398 – 3398889730

