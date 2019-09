Reggio Calabria: il Convitto “T. Campanella” vince il 2° posto al concorso nazionale “Zero bullismo”

26 Settembre 2019 17:14

Reggio Calabria: oggi 26 settembre, alle ore 10, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella”, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso nazionale per i giovani e le scuole #Zerobullismo: la tua storia contro il bullismo in rete

Oggi 26 settembre, alle ore 10, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso nazionale per i giovani e le scuole #Zerobullismo: la tua storia contro il bullismo in rete. Scopo del concorso invitare ragazzi ed adolescenti ad una maggior consapevolezza e conoscenza del web per poter riconoscere e sconfiggere il fenomeno del cyberbullismo. Il Convitto si è aggiudicato il secondo posto con il cortometraggio dal titolo: “In ricordo di”, molto apprezzato dal pubblico ed in rete.Tema principale impedire con ogni sforzo che un banco vuoto si trasformi in un simulacro della memoria a causa delle tecnologie e di un uso distorto delle stesse. I protagonisti del cortometraggio, gli studenti della IIIC sono stati guidati dalla prof.ssa Leda Lanucara. Il premio, un buono del valore di 1.500 euro per acquisti legati alle tecnologie ed alla scuola, è stato consegnato dall’avv. Maria Francesca Quattrone – partner fondatore dello Studio Legale Dike ed ideatrice di Zerobullismo assieme a Lorenzo Simoni – ai Professori Felice Melchionna e Marina Perrone con gli alunni della III C. L’avv. Quattrone, esperta in media, nuove tecnologie e privacy ha dichiarato: “Sono felice che il secondo premio sia stato vinto dal Convitto Nazionale Campanella della mia città. Abbiamo cercato di impostare il concorso sull’arte e abbiamo chiesto ai ragazzi di raccontarci le loro testimonianze nell’uso delle tecnologie. Speriamo che questa sia la prima di molte altre edizioni e contiamo, lo dico da legale, nella prevenzione del fenomeno del cyberbullismo.

Chiediamo attenzione ai genitori e ai ragazzi, ma noi legali cerchiamo di porre massima attenzione alla legge ed agli strumenti che consentono in via preventiva ai giovani di essere maggiormente consapevoli ed agli operatori del web di essere responsabili nell’offrire nuove tecnologie ai ragazzi. La legge non solo per reprimere, ma soprattutto per prevenire”. Nel corso della premiazione sono stati proiettati il messaggio della Garante Infanzia ed Adolescenza avv. Filomena Albano, la presentazione del progetto con i video messaggi dei noti attori Anna Foglietta, Daniele Silvestri e Tosca di Every Child is My Child ONLUS e le opere audiovisive classificate, “L’altra faccia del Bullismo” primo classificato, (Istituto Scolastico Fazello di Sciacca, AG). Il concorso ideato e promosso dallo Studio legale DIKE e da ND Comunicazione di Lorenzo Simoni con il sostegno di Every Child is My Child onlus, NEXI, e il contributo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, era rivolto ai giovani e agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, singoli o in gruppo, e prevedeva la realizzazione di elaborati letterari, audiovisivi, grafici, digitali o in musica da consegnare entro il 31 maggio 2019. Il 29 luglio la premiazione ufficiale si è svolta a Milano presso Campus Party con il supporto di NEXI.

