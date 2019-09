Blitz a Reggio Calabria, Marra (Map): “Plauso alla Polizia Municipale per i controlli alle bancarelle”

21 Settembre 2019 17:51

Reggio Calabria, Marra (M.A.P.): “La vendita di prodotti contraffatti danneggia i commercianti onesti che pagano le tasse”

“Vengo a conoscenza dalle redazioni online del presso le bancarelle situate di un maxi blitz della Polizia Municipale nella zona di Pentimele; un ringraziamento è dovuto da parte mia in quanto ho evidenziato tantissime volte che in città è presente una notevole vendita di prodotti contraffatti e di provenienza sospetta sia sul Corso Garibaldi che in Via Marina. Tutto questo reca danni ai commercianti onesti che ogni giorno pagano le tasse e si sentono presi in giro da queste persone che si sentono onnipotenti; ringrazio i Dirigenti e gli agenti che a rischio della propria incolumità ( ogni giorno si sentono notizie di aggressioni alla Polizia Locale ) ha messo a segno questa operazione che serve a far capire ai cittadini che le regole vanno rispettate da tutti perché Reggio non deve essere classificata come una città abbandonata a se stessa. Spero che queste attività proseguano e portino legalità in particolar modo in tutto il centro storico ” è quanto dichiara il Presidente del M.A.P. Pietro Marra.

