Reggio Calabria: il direttore artistico della stagione teatrale di Cittanova Antonio Salines miglior attore 2019

9 Settembre 2019 15:18

È Antonio Salines il miglior attore teatrale italiano del 2019. Il direttore artistico della Stagione Teatrale del Teatro Gentile di Cittanova ha vinto il premio “Le Maschere del Teatro italiano” che ogni anno segnala la migliore interpretazione della stagione. Salines ha vinto con “Aspettando Godot” con la regia di Maurizio Scaparro. La cerimonia si è svolta al Teatro Mercadante di Napoli, con la brillante conduzione di Tullio Solenghi. La giuria dell’edizione 2019 del Premio, presieduta da Gianni Letta, era formata da Rosita Marchese (vicepresidente del C.d.A. del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale), Giulio Baffi (critico teatrale di la Repubblica Napoli), Katia Ippaso (critico teatrale del Messaggero e del Venerdì di Repubblica), Donatella Cataldi (giornalista del TG3 Rai), Fabrizio Coscia (critico teatrale del Mattino di Napoli), Franco Cordelli (critico teatrale del Corriere della Sera), Masolino D’Amico (critico teatrale della Stampa), Maria Rosaria Gianni (capo redattore Cultura del Tg1 Rai), Fiorenzo Grassi (direttore del Teatro Elfo Puccini), Franco Però (direttore Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia). Salines, oltre ad essere direttore artistico della Stagione Teatrale del Teatro di Cittanova, che si sta rivelando una delle più significative realtà di spettacolo della Calabria, dirige dalla fondazione il Teatro Belli di Roma.

Ha vinto, in finale, prevalendo su Alex Cendron (“Il Vangelo secondo Lorenzo”, con la regia di Leo Muscato) e Francesco di Leva (“12 baci sulla bocca”, con la regia di Giuseppe Miale di Mauro). “Aspettando Godot”, prodotto dal Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano, che vede protagonista Antonio Salines, è uno spettacolo intenso e straordinario che ha raccolto un ampio consenso in tutt’Italia. “Sono felice di questo premio – ha detto Salines – dato alla mia particolare interpretazione del capolavoro di Beckett sotto la guida di un grande maestro come Scaparro. Credo che questo premio sia anche il riconoscimento della mia lunga carriera che mi ha portato su tutti i palcoscenici più importanti d’Italia passando per il cinema e la televisione”. L’Associazione Kalomena, organizzatrice della Stagione Teatrale di Cittanova, esprime grande soddisfazione e rivolge ad Antonio Salines le proprie congratulazioni per il prestigioso e meritato riconoscimento ricevuto quale protagonista della migliore interpretazione teatrale della stagione 2019.

