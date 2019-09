Reggio Calabria, Cisl Medici denuncia irregolarità all’Asp: “come sia possibile avere un incarico dietro semplice domanda?”

10 Settembre 2019 09:00

Reggio Calabria, Cisl Medici denuncia irregolarità all’Asp: “sicuramente sarà stata una svista dei commissari in mezzo all’enorme quantità di lavoro”

“Ci sembra strano che a nostro avviso possano succedere delle irregolarità in questo momento in cui regna sovrana la commissione antimafia. Sicuramente sarà stata una svista in mezzo all’enorme quantità di lavoro. Il fatto. Con nota del 22.07.2019 segnalavamo alla Commissione, l’irregolarità del Dispositivo 41/19 a firma della stessa su proposta del Direttore Dipartimento Emergenza e Urgenza, con la quale si nomina il referente delle SOC di Pediatria di Polistena e Locri specificando che referente vuol significare – Che riferisce, che ha il compito o lo scopo di riferire– Chiarito questo dilemma, ci ponevamo un’altra domanda – ma a chi il Referente della SOC deve riferire? al Capo Dipartimento che non abbiamo? al Direttore Sanitario inesistente, oppure alle SS.VV. ( leggesi commissione ASP)? questo non lo abbiamo trovato specificato del dispositivo, come non abbiamo trovato che cosa debba riferire”, è quanto scrivono in una nota il segretario aziendale Cisl Medici, dott. Francesco Lo Schiavo, il segretario generale Cisl Medici, dott. Pasquale Romeo, il segretario aggiunto Cils Medici, dott. Giovanni Calogero. “Quindi se ne deduce che il referente in questione viene investito direttamente delle Mansioni Superiori di Direttore di Struttura Complessa, contravvenendo probabilmente alla direttiva 38941 del 11.06.2019 sulle mansioni superiori; Inoltre Con delibera 438/2019 viene conferito incarico di Alta Specializzazione su proposta del Direttore Dipartimento Emergenza e Urgenza. Qui si è dimenticato, lo speriamo, che non poteva essere rinnovato l’incarico in quanto con l’approvazione dell’Atto Aziendale D.C.A. 57/17 sono stati annullati tutti gli incarichi non previsti nell’Atto Aziendale e l’incarico non è previsto; Ancora peggio. Oggi siamo venuti a conoscenza che con prot. 141/DEU del 31.07.2019 il Direttore DEU, semplicemente che su richiesta d’incarico del medico poi nominato, gli si assegna la Direzione Sanitaria del P.O. di Gioia Tauro. Quia Absurda! Ci chiediamo come sia possibile avere un incarico dietro semplice domanda? con quali poteri il Direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza assegna l’incarico? e poi su un altro Dipartimento, dove sono finiti i Contratti Nazionali ed il regolamento Aziendale sugli incarichi? Normalità e trasparenza forse mutuata da semplice dimenticanza”, concludono.

Valuta questo articolo