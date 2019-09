Reggio Calabria: il 7 settembre presso la Chiesa di San Giorgio al Corso il “Premio Internazionale della Bontà”

4 Settembre 2019 19:05

Il Premio internazionale della bontà, tramite il quale il Comitato della Croce di Cavarzere assegna un riconoscimento a chi si è reso disponibile ad aiutare il prossimo, è nato come mezzo di promozione dei piccoli eroismi della vita di tutti i giorni, diventando, grazie anche alla preziosa collaborazione delle Forze dell’ordine e di organizzazioni regionali, uno strumento per rendere note vicende di una quotidianità molto difficile e impegnativa. La manifestazione si svolgerà quest’anno sabato 7 settembre a Reggio Calabria, presso la suggestiva cornice della Chiesa di San Giorgio al Corso e sarà dedicata a tutti i Magistrati, appartenenti alle Forze di Polizia in attività di servizio e a tutte le vittime della criminalità e del terrorismo, che hanno perso la vita per adempiere al loro dovere e affermare i valori universali della Legalità e Giustizia. Nella serata di sabato 23 giugno si è riunita, presso la Tenuta Civrana di Pegolotte di Cona, la Commissione del Premio, presieduta da Nicla Sguotti e composta da Giorgio Berto, Ezio Bettinelli, Luciano Boscolo Cucco, Maela Celio, Renzo Donin, Ernesta Finotto, Antonella Gnocco, Cosimo Damiano Liegi, Berto Marchesin e Antonella Moretto. La Commissione ha deciso di conferire il Premio Internazionale della Bontà 2019 al professor Pasquale Spinelli, primario emerito dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano e tra i più stretti collaboratori di Umberto Veronesi, il quale dedica senza sosta il proprio tempo al servizio dei più bisognosi, rimanendo sempre vicino alle persone malate. “Conferendogli il Premio Internazionale della Bontà – così la Commissione – non si vuole premiare la persona, il cui prestigioso curriculum pone ai massimi livelli mondiali nell’Endoscopia applicata alla cura e alla prevenzione dei tumori, bensì il valore del bene del quale si fa tramite”. La Commissione ha stabilito, inoltre, di consegnare anche tre premi speciali: al Capo della Polizia Franco Gabrielli, amato da tutte le Forze dell’ordine per la sua semplicità e la capacità di essere sempre vicino a chi si trova in difficoltà; al Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, impegnato in prima linea contro la ‘Ndrangheta e sotto scorta dall’aprile del 1989 che da sempre fa della giustizia il suo credo; a monsignor Santo Marcianò, nominato da Papa Francesco Arcivescovo ordinario militare per l’Italia e molto vicino alle Forze dell’ordine nonché attento ai più umili e poveri seguendo l’esempio di Cristo. A Reggio Calabria, il Comitato della Croce consegnerà anche altri riconoscimenti a Giancarlo Affatato segretario del biochimico Giovanni Barco vincitore del Premio Bontà 2018, alla dott.ssa Veronica Errigo medico presso la Struttura complessa di anatomia patologica dell’Asl 2 di Savona, al tenente dei Carabinieri Ivana Fava, alla organizzatrice di eventi Franca Lovisetto e al sociologo Francesco Rao. “Sappiamo di certo che tutti i premiati – così la Commissione, insieme al presidente del Comitato della Croce Fiorenzo Tommasi – sono persone caratterizzate da un percorso di vita segnato da fede cristiana e grande amore per il prossimo, dalla condivisione nel valore della solidarietà e dall’esperienza nel sociale. Oltre al Presidente della Repubblica, sono state invitate alla manifestazione numerose personalità politiche, civili e militari, nazionali ed internazionali, alcune di esse hanno già confermato la loro presenza. Sarà un evento in grado di creare ponti di solidarietà e amicizia tra il Veneto e la Calabria, regioni diverse tra loro ma unite nella volontà di promuovere il bene”.

