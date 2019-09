Reggio Calabria: al Castello Aragonese l’esposizione d’arte contemporanea dal titolo “NovEra”

4 Settembre 2019 11:06

Reggio Calabria: dal 3 all’ 8 settembre la città dello Stretto accoglie il progetto itinerante “Il gusto dell’arte” con l’esposizione d’arte contemporanea dal titolo “NovEra”

Dal 3 all’ 8 settembre l’incantevole Città di Reggio Calabria accoglie il progetto itinerante “Il gusto dell’arte” con l’esposizione d’arte contemporanea dal titolo “NovEra” che ha già riscosso notevole successo nelle precedenti tappe italiane e permette di ammirare le rilevanti opere d’arte realizzate dagli artisti: Nuccio Schepis, Pino Barreca, Carmen Dragone, Domenico Minniti, Emmanuela Zavataro, Pino Erovereti, Laura Marrello, Flaviana Chiarotto e Liala Polato; pittori e scultori provenienti da tutto il territorio nazionale le cui opere potranno essere visitate tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 presso le storiche sale del Castello Aragonese reggino. L’evento espositivo, patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, si conferma essere l’indiscusso protagonista del panorama culturale artistico italiano in quanto si prefigge l’obiettivo di creare un momento di dialogo tra operatori culturali, critici, galleristi, responsabili dei centri espositivi e dei musei. Attuandosi, quindi, in una fattiva sinergia tra entità ed associazioni impegnate nella promozione e valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme, a Reggio Calabria, si concretizza la collaborazione del direttore artistico del progetto, Vincenzo Scardigno, con la Galleria “SerArt“ e l’Associazione Culturale “Meissa” nell’intento di “mettere in comunicazione il panorama contemporaneo di questo secolo, richiamando l’attenzione sulle nuove coesistenze artistiche con un linguaggio artistico che – come spiegato dal coordinamento organizzativo- ha perso le sue prerogative regionali e si rifà, oggi, ad un unico messaggio universale, grazie al superamento di particolari etichette elitarie”.

Da questa cooperazione la Galleria “SerArt“ e l’Associazione Culturale “Meissa”, ospitate all’interno della manifestazione “NOVERA- Il gusto dell’arte”, presenteranno, nella stessa location, il prossimo 6 settembre alle ore 16.00, la Performance artistica “Periaktos” a cui prenderanno parte tre affermati artisti sul territorio Reggino e Nazionale: Antonio Tony Giuffrè, Sebastiano Plutino e Roberto Rogolino. I tre talentuosi artisti reggini si confronteranno interagendo tra loro attraverso una sinestesia artistica che metterà in evidenza le loro diverse tecniche espressive e comunicative con una particolare metodologia esecutiva di interscambio che promette si essere una vera e propria rivelazione teatrale del loro genio artistico ed a cui tutti i cittadini sono invitati a presenziare. Parallelamente all’evento espositivo, le opere personali degli artisti Giuffrè, Plutino e Rogolino saranno in mostra, e fruibili gratuitamente, presso gli spazi espositivi della Galleria SerArt sita a Reggio Calabria in Via Pasquale Andiloro, 6/G Questo evento sarà anticipato da un momento di presentazione del progetto “Il gusto dell’arte” che si concluderà con una cerimonia di finissage l’8 settembre alle ore 17:30

