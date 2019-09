Reggio Calabria: Compagnia dello Stretto protagonista ai Campionati Italiani di Vela

3 Settembre 2019 09:00

Si sono conclusi a Reggio Calabria i campionati giovanili in singolo della Federazione Italiana Vela. Ottimi i risultati conseguiti dagli atleti del giovane club velico reggino Compagnia dello Stretto

Dopo quattro giorni caratterizzati da tante difficoltà dovute a carenze organizzative che, nonostante le ottime condizioni meteo, hanno permesso di disputare solo sei delle undici regate in programma, si sono conclusi a Reggio Calabria i campionati giovanili in singolo della Federazione Italiana Vela. Ottimi i risultati conseguiti dagli atleti del giovane club velico reggino Compagnia dello Stretto, unici timonieri di Calabria e Basilicata ad essersi qualificati per il campionato italiano nella competitiva classe Laser (due atleti in classe Laser 4.7 e due in classe Laser Radial). Tra tutti, merita di essere menzionata per prima la giovane velista Giulia Brancati De Canio che, purtroppo, già nella fase iniziale del campionato, ha subito un infortunio che l’ha costretta ad interrompere le regate. A lei un augurio di pronta guarigione.

A parte questo spiacevole imprevisto, tutti gli altri atleti del sodalizio reggino hanno ottenuto degli ottimi risultati, a partire da Giuseppe Comi che, seppur all’inizio della sua esperienza agonistica e nonostante sia approdato da pochissimo nella squadra, ha migliorare di parecchio le sue prestazioni. Per 6 soli punti non si è qualificato tra i big e ha concluso il campionato a metà classifica nella classe laser 4.7.

Nei Laser Radial, Stefano Palamara, alla sua prima regata in detta classe, nonostante abbia rimediato una squalifica durante la partenza di una delle regate, è riuscito a qualificarsi nella flotta gold, ed ha concluso il campionato in quarantunesima posizione su circa cento concorrenti. Valerio Palamara conferma lo stato di forma. Dopo i recenti successi internazionali in territorio canadese, ha concluso il campionato italiano conquistando la medaglia di bronzo che si aggiunge alla medaglia d’argento ottenuta ai al campionato nazionale Laser 4.7 di Marina di Ragusa nel 2017. Grande soddisfazione da parte della dirigenza guidata dal presidente Fabiano Palamara e dai tecnici di Compagnia della Stretto, Pietro Tuzzato, preparatore atletico, e Gabriele Cortegiani, neo-allenatore della squadra. Qualche giorno di meritato riposo per poi avviare la preparazione alla prossima stagione agonistica che vedrà, quale impegno di punta, la partecipazione ai mondiali Laser Radial che si terrano a Melbourne (Australia) nel febbraio del 2020.

Valuta questo articolo