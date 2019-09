24 Settembre 2019 13:06

Reggio Calabria: la Camera di Commercio per l’internazionalizzazione, 13 buyers esteri incontrano 50 imprese reggine per il progetto “terra, mare e cibo degli dei”

E’ stato presentato nel corso di una conferenza stampa, tenutasi in mattinata presso Villa Blanche Ricevimenti in località Pellaro di Reggio Calabria, il programma della seconda fase del progetto “Terra, Mare e Cibo degli Dei”, con il quale la Camera di commercio intende favorire l’apertura delle imprese reggine verso mercati potenzialmente interessati ai prodotti del territorio e offrire l’opportunità ad imprese locali ed operatori esteri di avviare rapporti di affari tramite la reciproca conoscenza. Le attività previste nella seconda fase del progetto, che si inquadra nel “Programma attuativo per l’internazionalizzazione 2017/2018 – realizzazione di iniziative congiunte con il Sistema Camerale della Calabria”, co-finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT3) – obiettivo specifico 3.4” incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”, sono state presentate dal Presidente della Camera Antonino Tramontana. “Dopo la sessione dello scorso giugno – ha affermato il Presidente Tramontana – prosegue il percorso di accompagnamento e qualificazione delle imprese agroalimentari reggine che voglio aprirsi ai mercati esteri maggiormente interessati ai prodotti del nostro territorio. E’ un impegno che come Camera stiamo portando avanti da qualche anno e che sta dando apprezzabili risultati in termini di avvio di collaborazioni commerciali tra buyer e imprese reggine”. Già dalla mattinata di oggi sono iniziati gli incontri d’affari tra un primo gruppo di 25 imprese agroalimentari aderenti all’iniziativa e 13 buyer provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Svizzera; nella giornata di domani è prevista a Siderno presso l’Hotel President una seconda sessione di incontri d’affari tra i buyer e un ulteriore gruppo di 25 imprese. Nelle giornate del 26 e 27 settembre i buyer avranno la possibilità di visitare gli stabilimenti aziendali e conoscere più da vicino i processi di produzione. Il programma dell’iniziativa prevede, inoltre, un press tour per 3 giornalisti/food blogger – due inglesi e una statunitense – che saranno accompagnati alla scoperta delle peculiarità e delle eccellenze del territorio della Città Metropolitana.

