Reggio Calabria, il Comune latita sui “buoni libro” per la scuola primaria: lo sfogo di una mamma durissima con Falcomatà

18 Settembre 2019 00:46

E’ iniziata la scuola a Reggio Calabria, ma il Comune non soddisfa le esigenze dei genitori: il tema dei buoni libro rimane particolarmente sentito dalle famiglie che giustamente pretendono il rispetto dei propri diritti.

Di seguito il testo della lettera che una mamma reggina ha inviato a StrettoWeb:

65,00 euro…è la cifra che dovrò spendere per acquistare i libri per mia figlia che frequenta la 4′ elementare. Proprio così, la 4′ elementare… perché mentre in tutto il resto d’Italia ogni genitore potrà andare a ritirare i libri per la scuola primaria, senza versare neanche un centesimo e solo successivamente consegnare le cedole per il buono libro, a Reggio Calabria questo non succede ormai da diversi anni.

Infatti, i genitori reggini con l’inizio del nuovo anno scolastico, dovranno pagare i libri di testo per la scuola primaria, nonché scuola dell’obbligo e pertanto gratuiti e poi, successivamente , avere il rimborso dalla libreria. Questo almeno fino allo scorso anno, perché visto che a Reggio Calabria non ci facciamo mancare nulla, il rimborso dei libri per l’anno 2018/2019 ancora non c’è stato.

Quindi, io e mio marito, che abbiamo avuto l’ardire di mettere al mondo ben tre figli ( e a questo punto non so se ci è voluto più coraggio a fare tre figli o a farli nascere e crescere a Reggio Calabria),calcolatrice alla mano , dovremmo spendere e anticipare, per conto del nostro efficiente comune, una cifra non indifferente e che nel bilancio di una famiglia di 5 persone, ( ma fossimo stati quattro o tre poco sarebbe cambiato) incide notevolmente.

Ora mi domandavo se la prossima rata della tari potessi pagarla con i buoni libri dei miei figli…. Forse per molte persone 65,00 euro sono una cifra irrisoria ma per tanta altra gente, che fatica ad arrivare a fine mese o che il mese non lo inizia proprio, 65,00 euro sono giorni di duro lavoro, sono il pranzo e la cena di una settimana, dei vestiti per i propri figli o anche semplicemente un gelato la domenica pomeriggio.

Forse per lei caro sindaco 65,00 euro sono un’aperitivo al bar tra una passerella e l’altra ma per me no…. quelle 65,00 euro sono un diritto di mia figlia che lei e tutta la politica Reggina le state negando, perché io forse potrei non avere quei 65,00 euro per acquistare i libri di mia figlia o semplicemente potrei non voler pagare quello che mi spetta di diritto.

Quindi si faccia meno selfie lei e tutta la sua amministrazione e faccia uno sforzo in più per fare avere ad ogni famiglia quelle 65,00 euro che ci aspettano.

una mamma