11 Settembre 2019 19:09

Reggio Calabria, la donna travolta stamattina da un’auto sul Lungomare è fuori pericolo

Fortunatamente sta bene, in condizioni che si possono definire miracolose rispetto all’entità dell’impatto subito, la signora che stamattina alle 11:50 è stata travolta da un’auto sul Lungomare di Reggio Calabria. La donna, ricoverata e tenuta sotto osservazione agli Ospedali Riuniti, non è grave: nonostante il brusco scontro con l’auto che l’ha colpita, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che stanno procedendo con gli accertamenti del caso.

