E’ tutto pronto per il Bridal Sundet 2020 di Sposa In: il lungomare di Reggio Calabria si prepara a vestirsi di bianco

Reggio Calabria: grande attesa per l’evento di Sposa In “Bridal Sunset 2020”

Sarà un tramonto mozzafiato quello che domenica 8 Settembre potrà essere ammirato dalla suggestiva location del lungomare di Reggio Calabria: a renderlo tale sarà come sempre lo Stretto di Messina, ma anche l’atteso evento Sposa In “Bridal Sunset 2020“.

I colori della natura si fonderanno con una passerella che si vestirà di bianco per far sognare tutte le future spose. Già tutto sold out per l’evento, con la copiosa presenza di brides che parteciperanno alla kermesse.

A condurre la serata Marco Renzi, direttore artistico e volto di “Mi Sposo TV”, unico canale tematico in Italia completamento dedicato al matrimonio e agli sposi. Marco sarà affiancato dalla belle, e calabrese, Erica Cunsolo, che a breve rivedremo su Canale 5 per la nuova stagione di “Striscia La Notizia” in veste di inviata.

La passerella, che vedrà sfilare meravigliose modelle con gli abiti da sposa più belli e accattivanti delle collezioni presentate, sarà aperta dalla splendida Giulia Salemi, ospite d’onore della serata. Si tratterà di una passerella di respiro internazionale con la presenza di stilisti italiani, spagnoli, inglesi, americani, che onoreranno la sfilata in prima fila.

I designer: Luisa Sposa, Amelia Casablanca, Rosa Clara, Ronald Joice, Madeline Gardner New York, Muse by Berta, Mischalis, MillaNova.

“Orgogliosa di questa bellissima e professionalissima squadra – ha sottolineato l’organizzatrice Olivia Morabito – tutti uniti con un grandissimo amore per le spose. Bridal Sunset 2020 ha raccolto solo il meglio dei make up artist ed hair stylist: Dario Caminiti, Francesco Cogliandro, Angela Malara “Anteprima”, Antonella Palmisano “Amati”, Nadia Mastroieni; Gianni Scopelliti “Sesto Senso”, Giuseppe d’Amico “Arte Studio e Bellezza”, Francesca Barillà, Giuseppe Rotilio “Compagnia della Bellezza”, Teresa “New Look”, Giacomo “I parrucchieri”, “Spazzole e fantasia”, “La maisono des coiffeurs”. E poi ancora i nostri fotografi: Franco Raineri, Mavilla, Antonio Taccone, Photo-4u di Pasquale Minniti. Ap.design per le grafiche. Ringrazio tutti voi che avete contribuito con grande professionalità. Siete davvero il top”, conclude Olivia Morabito.

