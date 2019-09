13 Settembre 2019 08:46

Reggio Calabria, l’Associazione Biesse promuove una conferenza dal titolo “Finanza Comportamentale Come le emozioni condizionano le nostre scelte finanziarie”. Introdurrà la Presidente Biesse Bruna Siviglia

Lunedì 16 settembre alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Zani, Biesse, Associazione Culturale Bene Sociale per i “Salotti Biesse” promuove una conferenza dal titolo “Finanza Comportamentale Come le emozioni condizionano le nostre scelte finanziarie”. Anche le emozioni giocano un ruolo importante sulle scelte economiche che quotidianamente facciamo, l’aspetto psicologico ed emotivo diventa condizionante anche in quelle scelte che ci sembrano dettate dalla ragione. Introdurrà la Presidente Biesse Bruna Siviglia. Sarà presente il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane Prof. Massimiliano Ferrara, la Dottoressa. Luana Comi Consulente. Modererà l’incontro Patrizia Canale Funzionario Banca Italia. Seguirà dibattito.

Valuta questo articolo