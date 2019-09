Reggio Calabria, le Bancarelle di Festa di Madonna nel posto sbagliato: con i lavori in autostrada la zona Nord è completamente paralizzata

17 Settembre 2019 16:15

Reggio Calabria, l’infelice scelta dell’Amministrazione Comunale che ha deciso di collocare le Bancarelle di Festa di Madonna a Pentimele sta paralizzando mezza città

Senza ombra di dubbio sarebbe stato meglio collocare le Bancarelle di Festa di Madonna nel piazzale Botteghelle del viale Calabria: fatto sta che dopo la scelta dell’Amministrazione Comunale di farle a Pentimele, tutta la zona centro/nord della città si trova quotidianamente paralizzata. Contemporaneamente, infatti, la viabilità dell’area paga i disagi dei lavori in autostrada. La presenza delle Bancarelle, non solo per la mole di utenti che vi affluiscono ma anche per la chiusura della strada di Pentimele lato mare dall’Oasi fino alla Stella Marina, sta rendendo invivibile tutta la zona Nord della città, da Catona a Santa Caterina. Insomma, un vero e proprio disastro.

Valuta questo articolo