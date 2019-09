Reggio Calabria: a Bagnara partono le fasi finali del Premio Mia Martini 2019

27 Settembre 2019 18:36

Reggio Calabria: dal borgo dei pescatori di Bagnara Calabra, caro alla grande Mia, partono le fasi finali del Premio Mia Martini 2019

Dal borgo dei pescatori di Bagnara Calabra, caro alla grande Mia, partono le fasi finali del Premio Mia Martini 2019. Dieci mini artisti con inizio alle ore 21,30 si contenderanno il prestigioso premio riservato alle piccole ugole. I finalisti sono: Avallone Julia (Lazio); Biordi Sofia (Lazio); Annamaria (Puglia); Daniele Elena (Campania); Figorilli Nella Sofia (Calabria); Kulbayeva Alina (Kazachistan); Mercarne Elisa (Puglia); Pantaleo Alessio (Puglia); Quellimi Erjona (Puglia); Simeoni Mia (Lazio). In tutte le canzoni partecipanti alla finale si parlerà di Mare. La serata condotta da Pamela Bruno, vedrà la partecipazione di tanti ospiti… Una serata all’insegna della musica e del canto con la partecipazione straordinaria del coro di voci bianche Arteinsime diretto da Claudia Perrone, tra gli ospiti figurano: Caroleo, Premio speciale “Presenza Scenica” una voce per Mimì 2018; Fabi, vincitrice una voce per Mimì 2017. La serata sarà trasmessa in diretta attraverso le pagine del Premio Mia Martini. L’evento è patrocinato dalla Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Bagnara Calabra, SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuova IMAIE – Unipromos -Associazione di promozione per il sociale.

